Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласия

Стрелец

Энергии Овна теряют свою интенсивность, но будьте уверены, Юпитер все еще там, и солнце освещает ваш путь до 20 числа. Они побуждают вас заниматься тем, чем вы увлечены, или использовать свои таланты. С другой стороны, диссонансы, исходящие от Рыб и Близнецов, замедляют темп. Они порождают противоречия, которые, если вы не будете осторожны, могут поставить под угрозу то, что вы делаете. В этом месяце, чтобы достичь своих целей, вы должны оставаться сосредоточенными.

Козерог

Давление, которое исходит от Овна, начинает ослабевать, и счастье никогда не приходит в одиночку, вы получаете пользу от энергий, циркулирующих в Тельце. Рядом с Сатурном ваше настроение более примирительное. В этом месяце вами по-прежнему движут ваши амбиции, но более спокойно и упорядоченно. В течение этого месяца Меркурий поможет вам подвести итоги ваших желаний. Его ретроградность, с 22-го числа, побудит вас вернуться к проекту, который остался нерешенным.

Водолей

Энергии, исходящие от Овна, начинают терять свою интенсивность. Почему? Потому что их заменили те, что от Тельца. В результате - атмосфера более спокойная и более склонная к реализму. Люди станут более требовательными, и их будет труднее убедить. В этом месяце ожидайте, что будет немного меньше легкости и больше проблем! Весь месяц вам придется договариваться с упрямством Меркурия в Тельце.

Рыбы