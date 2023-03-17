В четверг, 16 марта, на памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге надели черный мешок, отмечают активисты. Цветы у памятника также были убраны, сообщает Элвис Мейстерс в Twitter.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Риге в очередной раз поиздевались над памятником Пушкину
Вокруг шеи памятника русскому поэту намотан шнурок, закрепляющий мешок. По сообщению Рижской думы, информация передана в Рижское агентство памятников, об этом пишет портал Rus.TVNET.
Aculiecinieka foto. pic.twitter.com/ZORqJclMOv— Elvis Meisters (@ElvisMeisters) March 16, 2023
К памятнику было возложено несколько букетов цветов. Активисты очистили территорию.
Mazliet satīrījām Rīgu. LKS galīgi nav uzdevuma augstumos. pic.twitter.com/b3NV6Ly0fI— Elvis Meisters (@ElvisMeisters) March 16, 2023
Как уже сообщалось ранее, Русский союз Латвии (РСЛ) организовал в Риге в воскресенье, 12 марта, пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину. Там собралось около 200 человек. По интернету после этого активно начало распространяться видео девочки по имени Лена, которая перед большой аудиторией прочитала стихотворение «У лукоморья дуб зеленый» в самом центре Риги.
🇱🇻Пушкину замотали голову пакетом в Риге. Пока местная дума размышляет, сносить или не сносить памятник русскому поэту, кто-то додумался его обезличить.🤦🏼♀️ https://t.co/ipA0Gzg3Ze pic.twitter.com/qUYWo7Zfdr— Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 16, 2023
Галерея: пикет у Рижской думы