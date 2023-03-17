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ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Риге в очередной раз поиздевались над памятником Пушкину

Limon.ee
В Риге в очередной раз поиздевались над памятником Пушкину
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Памятник Пушкину в Риге
Памятник Пушкину в Риге Фото: Garijs Polskis/Shutterstock

В четверг, 16 марта, на памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге надели черный мешок, отмечают активисты. Цветы у памятника также были убраны, сообщает Элвис Мейстерс в Twitter.

Вокруг шеи памятника русскому поэту намотан шнурок, закрепляющий мешок. По сообщению Рижской думы, информация передана в Рижское агентство памятников, об этом пишет портал Rus.TVNET.

Памятник Александру Пушкину
Памятник Александру Пушкину Фото: @ElvisMeisters/Twitter.com

К памятнику было возложено несколько букетов цветов. Активисты очистили территорию.

Как уже сообщалось ранее, Русский союз Латвии (РСЛ) организовал в Риге в воскресенье, 12 марта, пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину. Там собралось около 200 человек. По интернету после этого активно начало распространяться видео девочки по имени Лена, которая перед большой аудиторией прочитала стихотворение «У лукоморья дуб зеленый» в самом центре Риги. 

Галерея: пикет у Рижской думы

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