ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Риге в очередной раз поиздевались над памятником Пушкину

Вокруг шеи памятника русскому поэту намотан шнурок, закрепляющий мешок. По сообщению Рижской думы, информация передана в Рижское агентство памятников, об этом пишет портал Rus.TVNET .

Как уже сообщалось ранее, Русский союз Латвии (РСЛ) организовал в Риге в воскресенье, 12 марта, пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину. Там собралось около 200 человек. По интернету после этого активно начало распространяться видео девочки по имени Лена, которая перед большой аудиторией прочитала стихотворение «У лукоморья дуб зеленый» в самом центре Риги.