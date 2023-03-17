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Как проверить яйца на свежесть: простой лайфхак от фермера

Limon.ee
Как проверить яйца на свежесть: простой лайфхак от фермера
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Яйца. Фото иллюстративное.
Яйца. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Легкий способ проверить свежесть куриных яиц перед их употреблением в комментарии изданию Aol рассказала американский фермер Бриттани Донован, пишет Гордон.

Как правило, свежие фермерские яйца могу храниться в холодильнике до шести недель. Если речь идет о яйцах из магазина, то их срок хранения в холодильнике ограничивается четырьмя неделями.

При этом Донован не рекомендует мыть яйца, которые будут храниться длительное время в холодильнике, так как при этом смывается защитный слой и бактерии будут иметь доступ внутрь оболочки.

Если конечный срок годности яйца неизвестен, эксперт рекомендует проверить его свежесть с помощью емкости с холодной водой. Если свежее яйцо поместить в воду, оно полностью опуститься на дно.

В случае, если яйцо сохранит вертикальное положение или начнет плавать, оно годно к употреблению, но срок его годности истекает.

Несвежее яйцо всплывает на поверхность и от такого продукта следует избавиться. По словам эксперта, это объясняется тем, что у старого яйца поры на скорлупе начинают пропускать внутрь слишком много воздуха и, следовательно, бактерий.

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