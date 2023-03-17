Как просить подарки у мужчины: сделайте 4 шага, чтобы ваше желание исполнилось

Но скажите не в последний момент, а хотя бы за сутки — трое до праздника, еще лучше за неделю или за месяц! Мужчины очень обстоятельны и ко всему подходят гораздо ответственней! Да и скорость принятия решений у них более медленная — минимум семь часов там, где женщине достаточно одной минуты. Так что дайте время своему мужчине придумать самый лучший план по нахождению трофея!

Очень важно действительно забыть про свое желание, позволяя мужчине самому принять решение, готов ли он и хочет ли дарить вам то, о чем вы ему так прозрачно намекнули. Если чувства его действительно переполняют, то он устремится на поиски «жар-птицы». Муж нашей героини написал в Австралию и заказал вожделенные угги! И очень надеялся, что посылка придет вовремя. Для женщины самое важное в этот момент — не накручивать себя, а сказать себе: если сейчас мой мужчина не преподнесет мне подарок, что же, понаблюдаю, что произойдет дальше и не стану из-за этого страдать, а если преподнесет, то это действительно будет приятным и радостным сюрпризом. Думая таким образом, вы убираете из отношений прессинг ожидания. Даже если вы молчите, все равно ваше недовольство будет заметно на невербальном уровне, ведь иногда женское молчание выразительней тысячи слов. И когда наступает момент вручения подарка, что бы вам не подарили, действительно становится неожиданностью. Особенно, если вам вручили совсем не то, о чем вы мечтали, о чем говорили и даже показали картинку. В любом случае, очень важно так принять подарок, чтобы у мужчины не пропало желание продолжать вас радовать и дальше!