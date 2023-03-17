Давно известно — все девушки любят подарки. Мы расскажем вам, что предпринять, чтобы в особенный для вас день мужчина не отделался привычным обещанием: «Любимая, я подарю тебе звезду!», пишет Woman.
Как просить подарки у мужчины: сделайте 4 шага, чтобы ваше желание исполнилось
Шаг первый. Наполнить мужчину любовью
Как правило, мужчина дарит подарки, когда его переполняют чувства, но парадокс в том, что этими чувствами мужчину наполняет женщина. Так что прежде, чем говорить о своих желаниях, наполните мужчину любовью! Для этого делаем специальную практику.
Вы поднимаете руки над головой и делаете выдох, освобождаясь от всего негативного. На вдохе вы соединяете ладони, беря любовь Вселенной, и опускаете сложенные ладони к груди! На задержке дыхания вы представляете, как бесконечная светлая любовь Вселенной соединяется с любовью в вашем сердце и превращается в изумрудный поток любви. Вы представляете, что ваш любимый мужчина стоит напротив вас. Вы делаете сильный выдох и переворачиваете ладони параллельно полу. Вы чувствуете, как из вашего сердца начинает струится изумрудный поток любви и вы раскрываете руки, направляя его на выдохе на любимого.
Чем раньше вы начнете делать эту практику, тем более вдохновленным будет себя чувствовать ваш мужчина, тем больше у него будет желания и энергии, чтобы устремиться на поиски подарка для вас. Очень важно показать мужчине направление, где и что именно искать.
Шаг второй. Рассказать о своих желаниях
Мужчины мыслят очень конкретно, поэтому вы можете, например, мечтательно поведать своему любимому, что увидели изящные часы такой-то марки в таком-то магазине, словно созданные специально для вас. Обязательно расскажите в деталях о своей мечте: что, где, какого цвета, какого размера? А если вы сможете найти изображение подарка, о котором вы мечтаете, то будет еще лучше. Одна из наших учениц, летя в самолете с любимым, увидела рекламу uggs в те времена, когда они еще не был итак распространены! Она вырвала страницу из журнала и в ответ на недоуменный взгляд своего мужа объяснила, что ей так нравятся эти сапоги, что она готова просто любоваться на эту картинку. Просто скажите о том, о чем вы мечтаете, и забудьте об этом!
Но скажите не в последний момент, а хотя бы за сутки — трое до праздника, еще лучше за неделю или за месяц! Мужчины очень обстоятельны и ко всему подходят гораздо ответственней! Да и скорость принятия решений у них более медленная — минимум семь часов там, где женщине достаточно одной минуты. Так что дайте время своему мужчине придумать самый лучший план по нахождению трофея!
Желания должны быть вполне реальными и не превышать возможности вашего мужчины больше, чем на тридцать процентов!
Если любимый может подарить изящный шелковый пеньюар, не надо показывать ему картинку частного самолета или трехкаратного бриллианта! Тем самым вы создадите в нем только чувство неполноценности, а не желание вас порадовать!
Шаг третий. «Отпустить» желание
Очень важно действительно забыть про свое желание, позволяя мужчине самому принять решение, готов ли он и хочет ли дарить вам то, о чем вы ему так прозрачно намекнули. Если чувства его действительно переполняют, то он устремится на поиски «жар-птицы». Муж нашей героини написал в Австралию и заказал вожделенные угги! И очень надеялся, что посылка придет вовремя. Для женщины самое важное в этот момент — не накручивать себя, а сказать себе: если сейчас мой мужчина не преподнесет мне подарок, что же, понаблюдаю, что произойдет дальше и не стану из-за этого страдать, а если преподнесет, то это действительно будет приятным и радостным сюрпризом. Думая таким образом, вы убираете из отношений прессинг ожидания. Даже если вы молчите, все равно ваше недовольство будет заметно на невербальном уровне, ведь иногда женское молчание выразительней тысячи слов. И когда наступает момент вручения подарка, что бы вам не подарили, действительно становится неожиданностью. Особенно, если вам вручили совсем не то, о чем вы мечтали, о чем говорили и даже показали картинку. В любом случае, очень важно так принять подарок, чтобы у мужчины не пропало желание продолжать вас радовать и дальше!
Шаг четвертый. Принять подарок
Чем больше вы будете радоваться любому подарку, тем сильнее вы вдохновите мужчину.
Можно визжать, хлопать в ладоши, открыть широко от молчаливого удивления глаза, просто четыре раза сказать: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» (тело легче запоминает четырехкратное повторение, так как настроено именно на этот ритм). Главное — быть максимально искренней в своих чувствах и эмоциях, а не в своих ожиданиях! Это и называется принятием, когда вас радует желание и попытки мужчины подобрать для вас подарок, его старания, его время, его поиски.
Мужчины это называют эмоциональным возвратом и в глубине души очень ждут нашего одобрения. Они пристально наблюдают за выражением нашего лица и еще пристальней за нюансами наших чувств. Поэтому просто радуйтесь тому, что вам дарят подарки! Умение принимать подарки — великое умение.
Радуют тех, кто радуется!
Наша героиня, когда получила угги, не визжала от восторга, а благоговейно поставила их на самое видное место и неделю ходила вокруг них, любуясь, и только потом стала носить! Мужа так тронула ее реакция, что с тех пор дарить подарки стало его любимым занятием. И он с сочувствием смотрит на своих друзей, которые предпочитают дать любимой деньги, и не имеют шанса насладиться ее восторгом.
Женщины во все времена ждут подарков, потому что для них в этом проявление чувств мужчины, его любви и его заботы. А мужчины во все времена ждут, что их усилия будут оценены. Однажды, передавая внучке прелестную безделушку или роскошное украшение, вы скажете: «А это твой дедушка подарил мне в один из праздников».