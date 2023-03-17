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ГОТИКА СНОВА В МОДЕ? ⟩ Вся в коже и украшениях: Алла Пугачева появилась на концерте певицы Манижи

Limon.ee
Вся в коже и украшениях: Алла Пугачева появилась на концерте певицы Манижи
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Вся в коже, массивных украшениях и в удобной обуви, а вместо мужа – телохранитель: 73-летняя Алла Борисовна появилась на концерте певицы Манижи.

Копанию Примадонне составил на этот раз не супруг, а брутальный мужчина, который в итоге оказался её охранником. Выглядит Алла Борисовна на публике, как всегда, моложаво, стильно и трендово.

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