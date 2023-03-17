Вся в коже, массивных украшениях и в удобной обуви, а вместо мужа – телохранитель: 73-летняя Алла Борисовна появилась на концерте певицы Манижи.
ГОТИКА СНОВА В МОДЕ? ⟩ Вся в коже и украшениях: Алла Пугачева появилась на концерте певицы Манижи
Вся в коже и украшениях: Алла Пугачева появилась на концерте певицы Манижи
Копанию Примадонне составил на этот раз не супруг, а брутальный мужчина, который в итоге оказался её охранником. Выглядит Алла Борисовна на публике, как всегда, моложаво, стильно и трендово.