Уже второй год девушка из Пярнумаа входит в тройку номинантов на звание лучшей киноактрисы, пишет Pärnu Postimees.
Подросток из Пярнумаа поборется за титул лучшей актрисы с именитыми эстонскими артистками
В прошлом году это была Лийса-Лотта Вахеметс, которая уже со своей первой ролью в кино в короткометражном фильме «Миа и Лики» (лучший короткометражный фильм EFTA 2022) была номинирована на Эстонскую премию в области кино и телевидения в категории «Лучшая актриса» вместе с Элис Сийли и Харриет Тоомпере. «Органический талант и, как говорится, феномен «камера любит», – призналась режиссер и сценарист фильма Катрин Тегова.
На этот раз жюри выбрало Ребеку Касе, девушку из Пайкузе, которая исполнила роль Лорет в фильме Яака Килма «Башня наоборот», как одну из трех лучших актрис, наряду с актрисами, сыгравшими в нашумевшей серии фильмов «Аптекарь Мельхиор», Кармен Микивер и Маарьей Йоанной Мяги.
«Моя мама была рядом со мной и просто листала Facebook, как обычно. Она сказала, что объявили номинантов, «Башня-Наоборот» в их числе и начала зачитывать мне имена», – вспоминает Каск момент, когда она узнала, что стала одной из номинантов. «Я увидела, как у мамы открылся рот, и сначала подумала, что что-то случилось. Я тоже была ошеломлен этим и не сразу поняла, я была в таком большом шоке», – рассказала 14-летняя актриса.
Фильм «Башня-Наоборот» уже завоевал множество наград в других странах. Каск думала, что это никак не повлияет на ее жизнь, но она очень этому рада. Пока это ее последний полнометражный фильм, но недавно ее пригласили на роль второго плана в спортивный сериал «Легенда на всю жизнь». «У меня там немного текста, я исполнила роль дочери главного героя», – описала Каск. «Эрго Кульд (режиссер) сам пригласил меня, ему нужен был кто-то, кто мог бы сразу сыграть, и я была самым быстрым и простым выбором».
«Сначала я много думала о том, чтобы не играть этого персонажа», – призналась Каск.
Актриса призналась, что ее роль в «Башне-Наоборот» была очень сложной. «Сначала я много думала о том, чтобы не играть этого персонажа, потому что не совсем понимала, как он себя ведет. Мышление Лооре очень запутанно. Но ближе к концу я начала понимать, что она немного манипулирует», – вспоминает Каск. «Я научилась играть такого человека, и сцены плача тоже были совсем другим, новым опытом».
Тем временем девушка, ставшая на два года старше, заявила, что следующий вопрос для нее – что надеть на гала-вечер EFTA.
Яак Килм, режиссер «Башни-Наоборот», отметил, что EFTA – это такой новый формат, у которого еще нет такой давней традиции, как у финского Jussi или Оскара в Америке, и он еще не осознал, насколько важна эта награда.
«По своей натуре я не любитель наград, но этот фильм важен для меня. И очень приятно, что Ребеку заметили, потому что Лооре не такой заметный персонаж в этом фильме, как Ариэль, которая явно плохая девочка», – рассуждает режиссер. «Лооре, которую играет Ребека, – интересный персонаж в том смысле, что она двулична. Она пытается быть милой и хорошей, но когда ей приходится выбирать, она выбирает плохую сторону. Все девушки в нашем фильме сыграли отлично, исполнившая роль матери Лооре Яаника Арум тоже была на высоте. Ребека хорошая актриса, я думаю, она тоже могла бы стать профессиональной актрисой».
Килми признался, что не собирается останавливаться на достигнутом, на следующей неделе он и Индрек Харгла проведут кастинг актеров для нового фильма, где также будут искать будущих номинантов EFTA. «Мы снимаем очень мрачный и жестокий криминальный фильм, в котором Юхан Лийв (Пяэру Оя) раскрывает дело об убийстве 1894 года в Алатскиви», – пояснил он.