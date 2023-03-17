Подросток из Пярнумаа поборется за титул лучшей актрисы с именитыми эстонскими артистками

«Сначала я много думала о том, чтобы не играть этого персонажа», – призналась Каск.

Актриса призналась, что ее роль в «Башне-Наоборот» была очень сложной. «Сначала я много думала о том, чтобы не играть этого персонажа, потому что не совсем понимала, как он себя ведет. Мышление Лооре очень запутанно. Но ближе к концу я начала понимать, что она немного манипулирует», – вспоминает Каск. «Я научилась играть такого человека, и сцены плача тоже были совсем другим, новым опытом».

Тем временем девушка, ставшая на два года старше, заявила, что следующий вопрос для нее – что надеть на гала-вечер EFTA.

Яак Килм, режиссер «Башни-Наоборот», отметил, что EFTA – это такой новый формат, у которого еще нет такой давней традиции, как у финского Jussi или Оскара в Америке, и он еще не осознал, насколько важна эта награда.

«По своей натуре я не любитель наград, но этот фильм важен для меня. И очень приятно, что Ребеку заметили, потому что Лооре не такой заметный персонаж в этом фильме, как Ариэль, которая явно плохая девочка», – рассуждает режиссер. «Лооре, которую играет Ребека, – интересный персонаж в том смысле, что она двулична. Она пытается быть милой и хорошей, но когда ей приходится выбирать, она выбирает плохую сторону. Все девушки в нашем фильме сыграли отлично, исполнившая роль матери Лооре Яаника Арум тоже была на высоте. Ребека хорошая актриса, я думаю, она тоже могла бы стать профессиональной актрисой».