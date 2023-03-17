СЕКРЕТ РАСКРЫТ ⟩ Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисменты

Какой картофель лучше всего подходит для жарки?

Вкус готового блюда напрямую зависит от сорта картофеля, который обжаривается. Главное условие – чтобы у картофеля было низкое или среднее содержание крахмала. Поэтому, покупая на рынке или выращивая на собственном огороде, нужно отдавать предпочтение таким сортам картофеля: "Невский", "Жуковский", "Лидер", "Синеглазка", "Лазурит" и тому подобное.

Как лучше нарезать картофель для жарки?

Картофель для жарки лучше нарезать небольшими кусочками, чтобы он равномерно прожарился. В соответствии с собственными предпочтениями можете нарезать картофель соломкой, небольшими брусочками, дольками или кубиками.

Нужно ли вымачивать картофель перед жаркой?

Чтобы во время жарки картофель не развалился, его нужно вымачивать. Поэтому, после того как вы нарезали картофель, пересыпьте его в глубокую емкость и залейте водой. Лучше всего, чтобы картофель вымачивался в течение 30 минут. За это время весь лишний крахмал выйдет на поверхность, а картошечка в процессе жарки не превратится в кашу. Если же у вас нет времени на то, чтобы вымочить картошку, то можете ее просто хорошенько промыть после нарезки.

Зачем сушить картофель перед жаркой?