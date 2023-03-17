Эксперт по гороскопам рекомендовала не переусердствовать с активной деятельностью в этот период.
«Сжечь листок и смыть пепел водой»: астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта
«Сжечь листок и смыть пепел водой»: астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта
Стало известно, что всем знакам ждать от 17 и 18 марта, написала Телепрограмма.
Астролог Елена Мун отметила, что 25–26-е лунные сутки переходят из знака Козерога в знак Водолея. Это значит, наступает лучшее время для решения внутренних проблем.
«Период отдыха, пассивного времяпровождения. Хорошо уделить внимание внутреннему миру: выявить и выписать причины дисгармонии, сжечь листок и смыть пепел водой. После желательно принять ванну с солью и очищающими эфирными маслами или сделать солевой скраб», – заявила Мун.
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