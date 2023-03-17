Отец Началовой: «Роман Костомаров попал в ту же ловушку, что и Юля, решив, что болезнь пройдет сама»

По мнению Виктора Началова, главная ошибка Романа Костомарова в том, что он не сразу обратился к врачам. «Серьезные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением. Мне слишком хорошо понятна эта ситуация: хоть со дня гибели дочки прошло уже четыре года, я помню это, словно было вчера. Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда», – вздыхает 65-летний музыкальный продюсер.

Исполнительница хита «Герой не моего романа» ушла из жизни 16 марта 2019 года. Певица скончалась в больнице, куда попала после травмы ноги.

«Роман, как мне кажется, попал в ту же ловушку, что и Юлия, решил, что его состояние пройдет само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде. Но иногда на первый взгляд пустяковое недомогание может превратиться в тяжелую болезнь. Поэтому нужно вовремя реагировать – это урок, который должны усвоить все», – считает Виктор Васильевич.

Юлия была знакома с Романом и всегда восхищалась им как спортсменом. Виктор Васильевич надеется, что олимпийский чемпион победит недуг и когда-нибудь снова выйдет на лед, хотя бы в качестве тренера.