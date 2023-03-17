Исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода год назад заявила, что не поддерживает развязанную войну на Украине, и покинула Российскую Федерацию, пишет Рамблер.
Лобода прокомментировала возможность своего возвращения в Россию
Лобода прокомментировала возможность своего возвращения в Россию
«Были люди, которые говорили мне: «Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой… Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся», – поделилась Лобода.
На вопрос о возможности возвращения в Россию певица ответила, что навсегда порвала связи с этой страной и больше не планирует выступать в городах РФ.
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