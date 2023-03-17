«Я ЧУВСТВОВАЛА, КАК МНЕ ОТРЫВАЮТ УХО!» ⟩ Сандра, которая едва выжила после нападения соседских собак, рассказала жуткие подробности

«В какой-то момент я почувствовала, что у меня отлетела половина головы, а потом я увидела свои волосы и кожу головы в зубах собаки», – рассказывает Сандра, которая едва выжила после нападения соседских псов. Этой историей, которая произошла в ноябре, была шокирована вся Эстония. Сандра попросила сразу после нападения сфотографировать ее: «Я сделала фотографии, потому что я знала, что умру!».