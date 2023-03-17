«В какой-то момент я почувствовала, что у меня отлетела половина головы, а потом я увидела свои волосы и кожу головы в зубах собаки», – рассказывает Сандра, которая едва выжила после нападения соседских псов. Этой историей, которая произошла в ноябре, была шокирована вся Эстония. Сандра попросила сразу после нападения сфотографировать ее: «Я сделала фотографии, потому что я знала, что умру!».
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«Я ЧУВСТВОВАЛА, КАК МНЕ ОТРЫВАЮТ УХО!» ⟩ Сандра, которая едва выжила после нападения соседских собак, рассказала жуткие подробности
Сандра, которая едва выжила после нападения соседских собак, рассказала жуткие подробности
В последнее время в Эстонии участились случаи нападения собак на людей, но история Сандры, пожалуй, одна из самых ужасных. Две собаки сильно поранили руки и ноги молодой женщины, а особенно жестоко они истерзали ее голову, в результате чего Сандра лишилась уха и большого куска скальпа. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
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