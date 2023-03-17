Что нельзя делать 17 марта, приметы и запреты в этот день. Как привлечь удачу и зачем убирали в доме.
Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать
Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать
Что нельзя делать 17 марта, приметы и запреты в этот день. Как привлечь удачу и зачем убирали в доме.
Сегодня стоит не забыть убрать в доме.
Верили, что чистота и порядок привлекут в вашу жизнь радость и семейное благополучие.
В этот день наши предки наблюдали за перелетами грачей Если птицы уже начинали поиски гнёзд, весна наступит совсем скоро, а лето будет погожим и солнечным.
Также принято было готовится к посевным работам. Перебирали весь инвентарь и семена для посадки.
Что нельзя делать 17 марта
- Нельзя 17 марта признаваться в чувствах. Они могу оказаться безответными.
- Нельзя 17 марта давать ложные обещания. Можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.
- Нельзя 17 марта проводить хирургические операции.
- Нельзя 17 марта женщинам красить губы. Верили, что могут начать нелестно отзываться.