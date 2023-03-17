Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать

Сегодня стоит не забыть убрать в доме.

Верили, что чистота и порядок привлекут в вашу жизнь радость и семейное благополучие.

В этот день наши предки наблюдали за перелетами грачей Если птицы уже начинали поиски гнёзд, весна наступит совсем скоро, а лето будет погожим и солнечным.

Также принято было готовится к посевным работам. Перебирали весь инвентарь и семена для посадки.

Что нельзя делать 17 марта