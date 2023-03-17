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Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать
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Уже весна, хотя лежит снег! Иллюстративное фото
Уже весна, хотя лежит снег! Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 17 марта, приметы и запреты в этот день. Как привлечь удачу и зачем убирали в доме.
 

Сегодня стоит не забыть убрать в доме.

Верили, что чистота и порядок привлекут в вашу жизнь радость и семейное благополучие.

В этот день наши предки наблюдали за перелетами грачей Если птицы уже начинали поиски гнёзд, весна наступит совсем скоро, а лето будет погожим и солнечным.

Также принято было готовится к посевным работам. Перебирали весь инвентарь и семена для посадки.

Что нельзя делать 17 марта

  • Нельзя 17 марта признаваться в чувствах. Они могу оказаться безответными.
  • Нельзя 17 марта давать ложные обещания. Можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.
  • Нельзя 17 марта проводить хирургические операции.
  • Нельзя 17 марта женщинам красить губы. Верили, что могут начать нелестно отзываться.
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