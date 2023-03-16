«Не несу ответственность за зрителя с ограниченным разумом» Отношение эстонской королевы уколов красоты к самоубийствам привело пользователей Сети в бешенство

«Нет смысла держаться за жизнь», – высказала на выходных свои мысли о депрессии Марью Карин, эстонская королева уколов красоты. Ее комментарии не на шутку всколыхнули TikTok и вызвали большое возмущение пользователей Сети. «Делиться такими рекомендациями в социальных сетях безответственно», – говорит Кайре Тамм, руководитель отдела помощи жертвам Департамента социального страхования, пишет Elu24.
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В минувшие выходные социальные сети взорвались, когда Марью Карин, обладательница титула эстонской королевы уколов красоты, порассуждала о депрессии.
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