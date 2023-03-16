«Не несу ответственность за зрителя с ограниченным разумом» Отношение эстонской королевы уколов красоты к самоубийствам привело пользователей Сети в бешенство

«Но я говорю, что тогда стоит уйти, нет смысла держаться за жизнь», – сказала Карин в видео TikTok, которое уже удалено. А именно, Карин спросили ее мнение о том, когда кто-то утверждает, что находится в депрессии и говорит о самоубийстве.