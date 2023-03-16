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«Не несу ответственность за зрителя с ограниченным разумом» Отношение эстонской королевы уколов красоты к самоубийствам привело пользователей Сети в бешенство

Комментарии психотерапевта и руководителя отдела поддержки пострадавших!
«Не несу ответственность за зрителя с ограниченным разумом» Отношение эстонской королевы уколов красоты к самоубийствам привело пользователей Сети в бешенство
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Марью Карин.
Марью Карин. Фото: Konstantin Sednev

«Нет смысла держаться за жизнь», – высказала на выходных свои мысли о депрессии Марью Карин, эстонская королева уколов красоты. Ее комментарии не на шутку всколыхнули TikTok и вызвали большое возмущение пользователей Сети. «Делиться такими рекомендациями в социальных сетях безответственно», – говорит Кайре Тамм, руководитель отдела помощи жертвам Департамента социального страхования, пишет Elu24.

В минувшие выходные социальные сети взорвались, когда Марью Карин, обладательница титула эстонской королевы уколов красоты, порассуждала о депрессии.

«Но я говорю, что тогда стоит уйти, нет смысла держаться за жизнь», – сказала Карин в видео TikTok, которое уже удалено. А именно, Карин спросили ее мнение о том, когда кто-то утверждает, что находится в депрессии и говорит о самоубийстве.

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