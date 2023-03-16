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УГАДАЙТЕ, ГДЕ? ⟩ Quest Pistols выступят в одной из Балтийских стран: «Белая стрекоза любви», «Я устал» и другие хиты

Limon.ee
Quest Pistols выступят в одной из Балтийских стран: «Белая стрекоза любви», «Я устал» и другие хиты
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Quests Pistols
Quests Pistols Фото: Пресс-фото

24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols даст благотворительный концерт в рамках своего большого европейского тура, пишет RUS TVNET.

Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как «Ты так красива», «Белая стрекоза любви», «Я твой наркотик», и многими другими.

Спустя много лет участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь соберутся вместе для большого тура по странам Европы.

Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием «Я устал». Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.

Quests Pistols
Quests Pistols Фото: Пресс-фото

Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню «Белая стрекоза любви». Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Более того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.

Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.

Больше информации о мероприятии - на официальном сайте ночного клуба www.firstclub.lv.

Видео: Quest Pistols - «Белая стрекоза любви»

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