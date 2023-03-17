День будет вполне удачным для тех, кто готов двигаться к цели, преодолевая препятствия, и не отказывается от намеченного, если возникают трудности. Сосредоточьтесь на самостоятельной работе – сотрудничество может оказаться проблематичным, есть и вероятность серьезных конфликтов между деловыми партнерами. Нежелательно обсуждать финансовые вопросы с руководством или влиятельными людьми, да и собственными средствами лучше не разбрасываться, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 марта
Напряженность в сфере личных отношений весьма велика, у влюбленных найдутся поводы для ссор, и даже в самых дружных семьях возможны разногласия. Хорошо сложатся небольшие поездки, для начала долгих путешествий лучше выбрать другой день.
Овен
Позитивные тенденции выражены достаточно сильно, но стремление Овнов к абсолютной независимости может породить немало проблем. Наиболее сложная ситуация складывается в сферах деловых и романтических отношений: поладить с вами сможет только человек удивительно терпеливый и нетребовательный. В семье же атмосфера вполне благоприятная, поэтому общение с родственниками будет приносить удовольствие.
Возможны значительные профессиональные успехи, однако работать лучше самостоятельно, не ожидая помощи и поддержки. Финансовая ситуация улучшится, вам представится возможность сделать выгодные капиталовложения и удачные покупки.
Телец
Жизненный потенциал высок, настроение будет отличным, и незначительные проблемы наверняка не испортят его. Полагайтесь на себя: деловые партнеры не смогут правильно оценить ваши идеи и своевременно предпринять необходимые действия. Будьте готовы проявить инициативу и лидерские качества, руководителям следует особенно тщательно контролировать работу подчиненных. Финансовая ситуация улучшится благодаря вашему упорству.
В сфере личных отношений ситуация складывается непростая, нельзя спешить с принятием решений, действовать под влиянием момента. Полезен активный отдых в кругу близких людей. Поездки сложатся удачно, светские развлечения оставят приятное впечатление.
Близнецы
Пристального внимания требует ситуация в финансовой сфере: возможны значительные потери, напрасные расходы. Нельзя рисковать, заключать сомнительные сделки в надежде быстро получить большую прибыль; только хорошо обдуманные, тщательно спланированные и подготовленные операции дадут удовлетворительный результат. Возможны конфликты на работе, разногласия с руководством и деловыми партнерами.
Личные отношения тоже складываются непросто. Призовите на помощь терпения и мудрость – именно эти качества необходимы для того, чтобы избежать конфликтов с самыми дорогими вам людьми. Отдых должен быть спокойным, а питание – правильным; это непременные условия хорошего самочувствия.
Рак
Очень сложно складываются романтические отношения. В этой сфере недопустимы опрометчивые решения и необдуманные поступки. Доверяйте подсказкам интуиции, но и о здравом смысле не забывайте. Возможно, придется провести некоторое время наедине с собой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и определиться с планами на будущее. Родственники готовы помочь вам, но возможности их в данный момент ограничены.
В профессиональной сфере ситуация тоже складывается непростая, но вы найдете способ избежать трудностей и преодолеть возникающие препятствия. Нежелательны крупные покупки, расходы лучше сократить. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.
Лев
Сосредоточьтесь на решении семейных проблем – они могут оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, и сохранять контроль над ситуацией просто необходимо. Родственники могут пытаться манипулировать вами, в резкой форме выражать свое недовольство, делать ультимативные заявления; постарайтесь проявить максимум миролюбия, иначе дело дойдет до серьезных конфликтов. Отношения с любимым человеком стабильны, но вы можете страдать от недостатка внимания.
В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вы добьетесь значительных успехов, если будете действовать самостоятельно, опираясь на логику и здравый смысл.
Дева
Не сорите деньгами: сегодня вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, а лишние расходы недопустимы. Откажитесь от сомнительных сделок, не подписывайте договоров с новыми партнерами – в погоне за мифической прибылью можно многое потерять. Этот день подходит для спокойной работы в соответствии с ранее составленным планом, реализации старых идей, общения с проверенными людьми.
В отношениях с родственниками и любимым человеком нет подлинного тепла. Напомнят о себе старые проблемы и обиды, мелкая ссора может стать причиной серьезного конфликта. Однако сейчас именно от вас зависит, как будет складываться ситуация – настройтесь на позитивный лад, и изменения к лучшему не заставят себя ждать.
Весы
Целеустремленность, упорство и уверенность в себе – вот качества, необходимые для достижения успеха. Вам придется организовывать и контролировать работу других людей, а также заниматься исправлением чужих ошибок. Ситуация складывается сложная, но не безвыходная, что бы ни говорили по этому поводу ваши недоброжелатели. Обратите внимание на имущественную сферу: возможны значительные потери.
Будьте готовы к компромиссам и уступкам в отношениях с близкими людьми. Отложите решение принципиальных вопросов: сейчас лучше отдохнуть, развлечься, на время забыть о проблемах. Позже появятся интересные идеи, воплощение которых в жизнь принесет замечательные плоды.
Скорпион
В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы: невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Это не самый подходящий день для того, чтобы проявлять упрямство, отказываться от компромиссов и настаивать на своем. Недостаток внимания со стороны любимого человека может всерьез огорчать вас, но сейчас не время выяснять отношения.
Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно, просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу. Не спорьте с руководством: критические замечания в ваш адрес вполне возможны, и их стоит принять во внимание.
Стрелец
Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок, покупки тоже лучше отложить. Общение с деловыми партнерами складывается непросто, на переговорах недопустимы проявления фамильярности и нарушение традиций. Не стоит в этот день приступать к работе над сложными проектами, лучше сосредоточиться на решении повседневных задач.
Близкие люди смогут многое сделать для вас, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям: общение с теми, кто вам небезразличен, пойдет только на пользу.
Козерог
Возможны серьезные проблемы в семье. Уделите внимание родственникам, постарайтесь учесть все их пожелания – от того, насколько вы сегодня готовы к компромиссам и уступкам, во многом зависит дальнейшее развитие отношений. Претензии любимого человека не лишены оснований, но прежде, чем принять любое решение, вы должны по возможности спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Действуя под влиянием момента, вы рискуете взять на себя обязательства, которые будет очень сложно выполнить.
В работе ситуация тоже складывается непростая, но ваши знания, опыт и интеллект помогут избежать серьезных проблем. Опирайтесь только на проверенных партнеров, а деньги тратьте по возможности экономно.
Водолей
Избегайте контактов с малознакомыми людьми, не заключайте сделок с сомнительными партнерами. Этот день не подходит для проведения переговоров, возможны серьезные трудности в общении с коллегами и руководством. Сосредоточьтесь на задачах, с решением которых вы можете справиться самостоятельно – здесь можно добиться значительных успехов. Творческая работа также принесет достойные плоды.
Хорошо пройдут встречи с друзьями, можно предпринимать небольшие поездки, устраивать праздники для близких. Членам семьи и любимому человеку необходима ваша поддержка, не обделяйте их своим вниманием. Жизненный потенциал высок, в течение всего дня вы будете настроены оптимистично.
Рыбы
Позвольте событиям идти своим чередом и положитесь на интуицию – именно она подскажет, какие шаги следует предпринять. Хотя родственники могут быть более обычного требовательными, проблем в отношениях удастся избежать: вы готовы уступать в мелочах, но не забываете о своих интересах, когда дело доходит до действительно важных вопросов. Финансовая ситуация непроста, но серьезной угрозы для вашего бюджета нет.
Поездки требуют особой осторожности, не жалейте времени на подготовку и планирование. Общение с друзьями порадует, но и о любимом человеке забывать никак нельзя: сегодня он особенно нуждается в вашем внимании. Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания.