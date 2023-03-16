РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ Бельгийский диджей Apashe завтра выступит в Таллинне

Apashe – бельгийский музыкант. Его известна каждому, кто видел рекламы Marvel, GoPro, Netflix, NBA, Samsung, Fast & Furious, а также кто играл в видеоигры Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Saints Row IV и другие.

Параллельно с написанием композиций для компьютерных игр Apashe тренировался в создании авторской музыки, что привело его в итоге в Kannibalen Records и выпуску премьерных мини-альбомов Contamination и Ritual. С тех пор дискография пополнялась каждый год – на смену Black Mythology пришли Battle Royale/Black Gold и Golden Empire.

В 2020 году выпустил альбом Renaissance. Великолепное сочетание современной электронной танцевальной музыки с игрой живого оркестра вызвало настоящий ажиотаж. В работе наблюдается как и влияние произведений известных классических исполнителей, так и современных EDM трендов. Были приглашены самые разные музыканты для его создания: начиная от других композиторов электроники заканчивая известными рэперами, самый популярный из которых Tech N9ne. Сам же Apashe называет альбом «опытом, поистине изменившим жизнь».

Вечер дополнят эстонские диджеи: SAMOGINSON, ANDY CANE, WHOUGAX.