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СМОТРИ ⟩ Эстонская певица с мужем отметили годовщину свадьбы на чудесном семейном отдыхе

Limon.ee
Эстонская певица с мужем отметили годовщину свадьбы на чудесном семейном отдыхе
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Биргит Саррап.
Биргит Саррап. Фото: Konstantin Sednev

Певица Birgit уехала в отпуск со своей семьей. Вместе они наслаждаются приятным отдыхом на индонезийских островах, где также отпраздновали восемь лет брака, пишет Elu24.

Певица Биргит Саррап, которая находится на отдыхе, делится с подписчиками в социальных сетях милыми снимками того, как их семья проводит вместе на островах Индонезии. «На прекрасном острове», – лишь кратко добавила она, потому что счастливые лица, сияющие на фотографиях, говорят сами за себя.

Вторую карусель с изображениями певица дополнила смайликом в виде желтого сердечка.

Биргит и Индрек Саррап отметили годовщину свадьбы, наслаждаясь жарким отпуском. «Сегодня мы с моим замечательным мужем отмечаем восемь лет брака», – поделилась она в Instagram stories.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Биргит (в девичестве Ыйгемеэль) и Индрек Саррап поженились 15 марта 2015 года в Королевстве Таиланд.

В семье Саррап подрастают сын Симеон (2013) и дочь Хелин (2016).

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