СМОТРИ ⟩ Эстонская певица с мужем отметили годовщину свадьбы на чудесном семейном отдыхе

Певица Биргит Саррап, которая находится на отдыхе, делится с подписчиками в социальных сетях милыми снимками того, как их семья проводит вместе на островах Индонезии. «На прекрасном острове», – лишь кратко добавила она, потому что счастливые лица, сияющие на фотографиях, говорят сами за себя.