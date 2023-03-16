Певица Birgit уехала в отпуск со своей семьей. Вместе они наслаждаются приятным отдыхом на индонезийских островах, где также отпраздновали восемь лет брака, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Эстонская певица с мужем отметили годовщину свадьбы на чудесном семейном отдыхе
Эстонская певица с мужем отметили годовщину свадьбы на чудесном семейном отдыхе
Певица Биргит Саррап, которая находится на отдыхе, делится с подписчиками в социальных сетях милыми снимками того, как их семья проводит вместе на островах Индонезии. «На прекрасном острове», – лишь кратко добавила она, потому что счастливые лица, сияющие на фотографиях, говорят сами за себя.
Вторую карусель с изображениями певица дополнила смайликом в виде желтого сердечка.
Биргит и Индрек Саррап отметили годовщину свадьбы, наслаждаясь жарким отпуском. «Сегодня мы с моим замечательным мужем отмечаем восемь лет брака», – поделилась она в Instagram stories.
Биргит (в девичестве Ыйгемеэль) и Индрек Саррап поженились 15 марта 2015 года в Королевстве Таиланд.
В семье Саррап подрастают сын Симеон (2013) и дочь Хелин (2016).
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