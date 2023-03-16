Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Дочь Юлии Началовой назвала качества, которые ей передались от мамы

Limon.ee
Дочь Юлии Началовой назвала качества, которые ей передались от мамы
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Юлия Началова.
Юлия Началова. Фото: Mudrats Alexandra

Дочери покойной Юлии Началовой сейчас 16 лет. Несмотря на юный возраст, Вера Алдонина все чаще появляется на большой сцене как певица (и очень талантливая!) и даже участвует в рейтинговых телешоу.

Очевидно, что девушка становится более общительной с публикой и уже дает первые самостоятельные интервью. Вера была гостьей одного из выпусков «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой, а также недавно побеседовала с «Учительской газетой». В этом интервью Вера Алдонина поделилась трогательными моментами отношений с мамой. Также она рассказала, какие качества Юлии Началовой ей передались.

«Здесь, скорее, комплекс качеств, невозможно выделить что-то одно. Это чувство безусловной любви к делу, которым занимаешься, абсолютная преданность ему. Мама была очень открытым человеком с прекрасным чувством юмора. Я тоже очень общительная. Люблю слушать людей, говорить с ними. Мне это доставляет удовольствие. Конечно, я творческий человек. Думаю, это основное, что передалось от мамы».

Ну а мы в очередной раз подчеркнем, что даже голос у Веры невероятно похож на мамин.

Также юная певица призналась, что мама была ей самой настоящей подругой: у них сохранялось полное взаимопонимание и доверие.

«Мама, безусловно, была для меня самым близким человеком. Я уверенно могу сказать, что мама была именно подругой. Ведь дружеские отношения — прежде всего доверительные, и ей я могла рассказать все что угодно, даже какую-нибудь глупость. Так что говорю, как есть, для меня это был самый комфортный тип семейных отношений», – сказала Вера.

Ключевые слова
Наверх