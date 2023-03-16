Дочери покойной Юлии Началовой сейчас 16 лет. Несмотря на юный возраст, Вера Алдонина все чаще появляется на большой сцене как певица (и очень талантливая!) и даже участвует в рейтинговых телешоу.
Дочь Юлии Началовой назвала качества, которые ей передались от мамы
Очевидно, что девушка становится более общительной с публикой и уже дает первые самостоятельные интервью. Вера была гостьей одного из выпусков «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой, а также недавно побеседовала с «Учительской газетой». В этом интервью Вера Алдонина поделилась трогательными моментами отношений с мамой. Также она рассказала, какие качества Юлии Началовой ей передались.
«Здесь, скорее, комплекс качеств, невозможно выделить что-то одно. Это чувство безусловной любви к делу, которым занимаешься, абсолютная преданность ему. Мама была очень открытым человеком с прекрасным чувством юмора. Я тоже очень общительная. Люблю слушать людей, говорить с ними. Мне это доставляет удовольствие. Конечно, я творческий человек. Думаю, это основное, что передалось от мамы».
Ну а мы в очередной раз подчеркнем, что даже голос у Веры невероятно похож на мамин.
Также юная певица призналась, что мама была ей самой настоящей подругой: у них сохранялось полное взаимопонимание и доверие.
«Мама, безусловно, была для меня самым близким человеком. Я уверенно могу сказать, что мама была именно подругой. Ведь дружеские отношения — прежде всего доверительные, и ей я могла рассказать все что угодно, даже какую-нибудь глупость. Так что говорю, как есть, для меня это был самый комфортный тип семейных отношений», – сказала Вера.