Дочь Юлии Началовой назвала качества, которые ей передались от мамы

Очевидно, что девушка становится более общительной с публикой и уже дает первые самостоятельные интервью. Вера была гостьей одного из выпусков «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой, а также недавно побеседовала с «Учительской газетой». В этом интервью Вера Алдонина поделилась трогательными моментами отношений с мамой. Также она рассказала, какие качества Юлии Началовой ей передались.

«Здесь, скорее, комплекс качеств, невозможно выделить что-то одно. Это чувство безусловной любви к делу, которым занимаешься, абсолютная преданность ему. Мама была очень открытым человеком с прекрасным чувством юмора. Я тоже очень общительная. Люблю слушать людей, говорить с ними. Мне это доставляет удовольствие. Конечно, я творческий человек. Думаю, это основное, что передалось от мамы».

Ну а мы в очередной раз подчеркнем, что даже голос у Веры невероятно похож на мамин.

Также юная певица призналась, что мама была ей самой настоящей подругой: у них сохранялось полное взаимопонимание и доверие.