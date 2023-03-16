Близкий друг погибшего в пярнуском аквапарке 27-летнего Кристьяна: «Буду молиться о нем до конца дней!»

По словам свидетелей, в глубокий бассейн погибшего столкнула девушка, но что произошло на самом деле в тот роковой день, установит следствие. Родные и близкие скорбят, а человека не вернуть. Его друг Павел С. посвятил погибшему Кристьяну несколько душевных публикаций на странице в Фейсбуке. С редакцией Limon.ee он также поделился последним совместным фото и видеороликами с участием Кристьяна.

«Простите, я не могу сейчас говорить, мне очень тяжело, так же как и всем сейчас», - с этих слов началось наше с Павлом общение, который до сих пор не может поверить, что его друга больше нет.

«Вот, это наше последнее с ним фото», - со слезами на глазах вспоминает Павел и показывает снимок.

Погибший Кристьян и его друг Павел Фото: Личный архив автора

«Погиб мой лучший друг Кристьян. Этот человек оставил отпечаток на всю мою оставшуюся жизнь в моей душе. Он всегда приходил на помощь. Был на моей свадьбе, помогал с переездом моей семьи и таких поступков можно вспомнить очень много. До сих пор не могу поверить, что его больше нет.

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