27-летний Кристьян, чей жизненный путь только начинался, 11 марта ушел под воду глубокого бассейна пярнуского водного центра Terviseparadiis и пробыл на глубине без кислорода около пяти минут. Когда тело Кристьяна подняли на поверхность, он был еще жив, но в среду всю страну сотрясла новость о его смерти в Северо-Эстонской региональной больнице днем ранее.
Близкий друг погибшего в пярнуском аквапарке 27-летнего Кристьяна: «Буду молиться о нем до конца дней!»
По словам свидетелей, в глубокий бассейн погибшего столкнула девушка, но что произошло на самом деле в тот роковой день, установит следствие. Родные и близкие скорбят, а человека не вернуть. Его друг Павел С. посвятил погибшему Кристьяну несколько душевных публикаций на странице в Фейсбуке. С редакцией Limon.ee он также поделился последним совместным фото и видеороликами с участием Кристьяна.
«Простите, я не могу сейчас говорить, мне очень тяжело, так же как и всем сейчас», - с этих слов началось наше с Павлом общение, который до сих пор не может поверить, что его друга больше нет.
«Вот, это наше последнее с ним фото», - со слезами на глазах вспоминает Павел и показывает снимок.
«Погиб мой лучший друг Кристьян. Этот человек оставил отпечаток на всю мою оставшуюся жизнь в моей душе. Он всегда приходил на помощь. Был на моей свадьбе, помогал с переездом моей семьи и таких поступков можно вспомнить очень много. До сих пор не могу поверить, что его больше нет.
Подробности душераздирающей истории о гибели 27-летнего Кристьяна: ШУТКА ПРИВЕЛА К СМЕРТИ 〉 Скончался 27-летний мужчина, которого девушка столкнула в бассейн аквапарка в Пярну
Я буду молиться за него до конца моих дней. Я верующий человек, как и вся моя семья. Я хожу в церковь. Он всегда был рядом, могли даже просто в гараже пересечься пообщаться часами обо всем. Человек был очень хорошим, дорожил своими близкими. Он сподвиг также на создание видеоканала. Он сделал первый шаг в эту сторону, в итоге мы стали делать медиаконтент.
Я его помню еще с детского сада, я много раз видел его, потом в школе. Общаться стали, когда перешли в один техникум. После службы в армии, дружба лишь закрепилась... Я хочу сказать, что наши лучшие друзья - это куда больше, чем можно себе представить. Это близкий уже вам человек. Берегите себя и своих близких.
Тяжело осознавать, что я никогда больше в жизни его не увижу, но больше всего жаль его родителей. Страшно представить, каково это - потерять своего ребенка... Я буду поддерживать их.
В ближайшее время все проекты сдвигаются на канале. Последним появлением Кристьяна будет в машине за 600 евро. Часть 3. Кристьян думал, что она не выйдет, но я отдал жесткий диск в ремонт, восстановление так как там были футажи.
Восстановлю и доделаю проект, и выложу в память о нем. "Опель Вектра", видео которое мы снимали, я выпущу расширенную версию без вырезов почти. Кристьян был человеком совести, добрым парнем. 27 лет... Берегите себя, пожалуйста».
Редакция Limon.ee приносит соболезнования родным и близким погибшего Кристьяна и желает сил справиться с этой невосполнимой утратой.