Британская актриса Элизабет Херли 15 марта опубликовала в Instagram видео, в котором показано, как она менялась за последние 30 лет, пишет Гордон.
57-летняя Элизабет Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Ролик смонтирован из архивных фото артистки и снимков, которые были сделаны недавно.
«Кто-то прислал мне это! Спасибо за воспоминания. Первое фото из 90-х», – подписала она публикацию.
«Вы одна из немногих счастливиц, которые так хорошо постарели, что в 50+ красивее, чем в 20 лет. Молодец», – восхитились поклонники.
«Она становится лучше», – написали фолловеры.
«С течением времени все красивее», – отреагировали подписчики.
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.
У актрисы есть сын Дэмиан, которому буквально через несколько недель исполнится 21 год.