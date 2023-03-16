57-летняя Элизабет Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее

Ролик смонтирован из архивных фото артистки и снимков, которые были сделаны недавно.

«Кто-то прислал мне это! Спасибо за воспоминания. Первое фото из 90-х», – подписала она публикацию.

«Вы одна из немногих счастливиц, которые так хорошо постарели, что в 50+ красивее, чем в 20 лет. Молодец», – восхитились поклонники.

«Она становится лучше», – написали фолловеры.

«С течением времени все красивее», – отреагировали подписчики.

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.