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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые модные тенденции и цвета представил Tallinna Kaubamaja: мы знаем, что вы будете носить этой весной!

Кристина Херодес Таави Сепп
Самые модные тенденции и цвета представил Tallinna Kaubamaja: мы знаем, что вы будете носить этой весной!
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Где может по-настоящему начаться модная весна? Конечно же, на вечеринке моды в музее современной фотографии Fotografiska, где флагман модных тенденций Tallinna Kaubamaja показал, что мы будем носить этой весной. Темой модной вечеринки стало сотрудничество с искусственным интеллектом, поэтому танцующие роботы вышли первым на модную сцену и устроили красочное представление. Смотрите нашу модную галерею!

Какие цвета сделают погоду этой весной? Четкие подсказки были даны Таллиннским универмагом. Запомните два доминирующих цвета - зеленый и лавандовый. И вы будете самыми модными, пишет naine.postimees.ee. Конечно, в модной палитре гораздо больше цветов - десять основных и восемь дополнительных - но и двух достаточно, чтобы блистать и привлекать внимание. И им это удалось!

Гостья показа мод от Tallinna Kaubamaja
Гостья показа мод от Tallinna Kaubamaja Фото: Taavi Sepp
Продюсер Трийн Лухатс пришла на вечеринку в самых актуальных цветах сезона - в лавандовом комбинезоне от Second Female и бунтарской футболке с портретом Лийс Лемсалу.
Продюсер Трийн Лухатс пришла на вечеринку в самых актуальных цветах сезона - в лавандовом комбинезоне от Second Female и бунтарской футболке с портретом Лийс Лемсалу. Фото: Taavi Sepp
Вот два самых модных цвета, в которые следует одеваться весной! Трийн Мустйыги из рекламного агентства Imagine пришла на вечеринку в качестве трендспоттера, благодаря которому и родилось модное мероприятие Tallinna Kaubamaja. Лавандовый стеганый жакет - от Calvin Klein, а модное зеленое платье - это платье ее бабушки. Обратите внимание на модное сочетание носков и ремней!
Вот два самых модных цвета, в которые следует одеваться весной! Трийн Мустйыги из рекламного агентства Imagine пришла на вечеринку в качестве трендспоттера, благодаря которому и родилось модное мероприятие Tallinna Kaubamaja. Лавандовый стеганый жакет - от Calvin Klein, а модное зеленое платье - это платье ее бабушки. Обратите внимание на модное сочетание носков и ремней! Фото: Taavi Sepp
Торгующая модной одеждой Кятин Хянинен, конечно же, является законодателем моды. "Зеленый цвет - это цвет свежего ветра", - говорит эксперт моды. Ярко-зеленый костюм и ярко-розовая блузка - от Other Stories.
Торгующая модной одеждой Кятин Хянинен, конечно же, является законодателем моды. "Зеленый цвет - это цвет свежего ветра", - говорит эксперт моды. Ярко-зеленый костюм и ярко-розовая блузка - от Other Stories. Фото: Taavi Sepp

Одна вещь, которую нельзя пропустить этой весной, - мини. "Наконец-то!" - думают мужчины, которые, вероятно, интересуются модой именно по этой причине. 

Актриса и модельер Карин Раск пришла встречать весну в сером платье цвета шампанского и жакете цвета кофе с молоком собственной марки. Вишенкой на торте стали смелые колготки цвета охры. 
Актриса и модельер Карин Раск пришла встречать весну в сером платье цвета шампанского и жакете цвета кофе с молоком собственной марки. Вишенкой на торте стали смелые колготки цвета охры. Фото: Taavi Sepp
Концертный промоутер Лаура Лийса Лаасберг привлекла всеобщее внимание. Самый яркий всплеск цвета вечера - блузка из винтажной коллекции Givency и черная экстравагантная шляпа от эстонского дизайнера Мариан Эеспяев. 
Концертный промоутер Лаура Лийса Лаасберг привлекла всеобщее внимание. Самый яркий всплеск цвета вечера - блузка из винтажной коллекции Givency и черная экстравагантная шляпа от эстонского дизайнера Мариан Эеспяев. Фото: Taavi Sepp
Самым ярким аксессуаром певицы Sissi стала ее двухцветная прическа, которая удачно сочетается с черно-белым жакетом и мини-платьем. 
Самым ярким аксессуаром певицы Sissi стала ее двухцветная прическа, которая удачно сочетается с черно-белым жакетом и мини-платьем. Фото: Taavi Sepp

Мужчинам дизайнеры советуют не отставать от женщин в смелости. Носите интересные фасоны, смелые цвета и даже юбки из органзы! 

Йоонас Нийхолм получил титул самого стильного модельера вечеринки за смелость , то есть юбку. "Мои корни в Эстонии, но всю жизнь я прожил в Америке", - говорит Йоонас. Выглядящий модным профессионалом мужчина на самом деле работает консультантом в области информационных технологий, и носить юбку - это то, что он считает вполне нормальным, и он не жалуется на чрезмерное внимание. Дизайн Мишель Гюсто.
Йоонас Нийхолм получил титул самого стильного модельера вечеринки за смелость , то есть юбку. "Мои корни в Эстонии, но всю жизнь я прожил в Америке", - говорит Йоонас. Выглядящий модным профессионалом мужчина на самом деле работает консультантом в области информационных технологий, и носить юбку - это то, что он считает вполне нормальным, и он не жалуется на чрезмерное внимание. Дизайн Мишель Гюсто. Фото: Kristina Herodes
Ану Саагим блистает в потрясающем комбинезоне цвета фуксииот Nora Isle. Ярко-желтый наряд Тима Блуза - его собственное творение. 
Ану Саагим блистает в потрясающем комбинезоне цвета фуксииот Nora Isle. Ярко-желтый наряд Тима Блуза - его собственное творение. Фото: Taavi Sepp

Весна пришла, солнце светит, а в воздухе уже витает аромат любви. Посмотрите внимательно на вещи в своем гардеробе и убедитесь, что вы готовы встречать самое долгожданное время года!

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