Где может по-настоящему начаться модная весна? Конечно же, на вечеринке моды в музее современной фотографии Fotografiska, где флагман модных тенденций Tallinna Kaubamaja показал, что мы будем носить этой весной. Темой модной вечеринки стало сотрудничество с искусственным интеллектом, поэтому танцующие роботы вышли первым на модную сцену и устроили красочное представление. Смотрите нашу модную галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые модные тенденции и цвета представил Tallinna Kaubamaja: мы знаем, что вы будете носить этой весной!
Какие цвета сделают погоду этой весной? Четкие подсказки были даны Таллиннским универмагом. Запомните два доминирующих цвета - зеленый и лавандовый. И вы будете самыми модными, пишет naine.postimees.ee. Конечно, в модной палитре гораздо больше цветов - десять основных и восемь дополнительных - но и двух достаточно, чтобы блистать и привлекать внимание. И им это удалось!
Одна вещь, которую нельзя пропустить этой весной, - мини. "Наконец-то!" - думают мужчины, которые, вероятно, интересуются модой именно по этой причине.
Мужчинам дизайнеры советуют не отставать от женщин в смелости. Носите интересные фасоны, смелые цвета и даже юбки из органзы!
Весна пришла, солнце светит, а в воздухе уже витает аромат любви. Посмотрите внимательно на вещи в своем гардеробе и убедитесь, что вы готовы встречать самое долгожданное время года!