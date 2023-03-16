ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые модные тенденции и цвета представил Tallinna Kaubamaja: мы знаем, что вы будете носить этой весной!

Какие цвета сделают погоду этой весной? Четкие подсказки были даны Таллиннским универмагом. Запомните два доминирующих цвета - зеленый и лавандовый. И вы будете самыми модными, пишет naine.postimees.ee. Конечно, в модной палитре гораздо больше цветов - десять основных и восемь дополнительных - но и двух достаточно, чтобы блистать и привлекать внимание. И им это удалось!