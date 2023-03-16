Если вы считаете, что огурец должен храниться в холодильнике, то вы правы. Однако если просто поместить его в холодильник, это все равно может привести к быстрой порче, пишет TVNET.
Как хранить огурцы, чтобы они были свежими и съедобными еще долгое время?
Как хранить огурцы, чтобы они были свежими и съедобными еще долгое время?
Почему? Потому что влага в холодильнике, а также другие овощи и фрукты, расположенные рядом, могут вызвать гниение огурца.
Кулинарный портал My recipes поделился самым лучшим способом, как правильно хранить огурцы:
каждый огурец следует завернуть в бумажное полотенце, поместить в закрывающийся пакет или коробку и, конечно же, убрать в холодильник.
Так овощ будет защищен от нежелательной влаги, из-за которой он очень быстро портится.
Порезанный огурец храните таким же образом, но учтите, что такой огурец даже при правильном хранении следует съесть быстрее.