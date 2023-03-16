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Как хранить огурцы, чтобы они были свежими и съедобными еще долгое время?

rus.tvnet.lv Receptes.lv
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Как хранить огурцы, чтобы они были свежими и съедобными еще долгое время?
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Фото: LETA

Если вы считаете, что огурец должен храниться в холодильнике, то вы правы. Однако если просто поместить его в холодильник, это все равно может привести к быстрой порче, пишет TVNET.

Почему? Потому что влага в холодильнике, а также другие овощи и фрукты, расположенные рядом, могут вызвать гниение огурца.

Кулинарный портал My recipes поделился самым лучшим способом, как правильно хранить огурцы:

каждый огурец следует завернуть в бумажное полотенце, поместить в закрывающийся пакет или коробку и, конечно же, убрать в холодильник.

Так овощ будет защищен от нежелательной влаги, из-за которой он очень быстро портится.

Порезанный огурец храните таким же образом, но учтите, что такой огурец даже при правильном хранении следует съесть быстрее.

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