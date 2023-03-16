Что творилось в таллиннском клубе Paparazzi? На вечеринке «Эти дни» было очень жарко, но тушить никого не пришлось

Несмотря на морозную ночь, в клубе было очень жарко. Тем гостям, которые до этого никогда там не бывали, мог с непривычки понадобиться огнетушитель, потому что в клубе собрались сотни сексуальных девушек и парней. За их настроение с особой страстью отвечали профессиональные танцовщицы из студии Aniramas, которые в эту особенную ночь были в красном и с ушами, как у зайца из журнала Playboy.