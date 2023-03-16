Столичный ночной клуб Paparazzi, расположенный в двух шагах ходьбы от Вируских ворот, превратился в излюбленное место проведения досуга для таллиннцев. На прошлых выходных в очередной раз горячая публика гуляла до рассвета на вечеринке с провокационным названием - «Эти дни».
Что творилось в таллиннском клубе Paparazzi? На вечеринке «Эти дни» было очень жарко, но тушить никого не пришлось
Несмотря на морозную ночь, в клубе было очень жарко. Тем гостям, которые до этого никогда там не бывали, мог с непривычки понадобиться огнетушитель, потому что в клубе собрались сотни сексуальных девушек и парней. За их настроение с особой страстью отвечали профессиональные танцовщицы из студии Aniramas, которые в эту особенную ночь были в красном и с ушами, как у зайца из журнала Playboy.
Но где есть благодарная публика и обворожительные танцовщицы, обязательно должны быть веселые диджеи, имеющие безупречный музыкальный вкус, ведь если музыка не понравится посетителям, они начнут массово покидать клуб. К счастью, публика ликовала, потому что за пультом лучшие хиты играл DJ Alex M-Way.
Несколько недель назад на стенах ночного клуба Paparazzi в Таллинне начали появляться веселые надписи из известных русских песен, которые делают заведение более современным.
А вы бы сходили ради разнообразия на такую вечеринку? Смотрите галерею!