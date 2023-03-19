Каждый год 20 марта вся планета отмечает Международный день астрологии. Праздник приходится на день весеннего равноденствия, потому что именно в этот день начинается астрологический год. Астрология настолько прочно вошла в нашу жизнь, что большинство из нас начинает день с прочтения гороскопов и рекомендаций астрологов. Limon.ee узнал у четырех известных в Эстонии астрологов, почему все гороскопы для одного и того же знака Зодиака разные, с какими вопросами чаще всего обращаются клиенты, как выбирать астролога для себя и чего нам ждать в ближайшие несколько лет.