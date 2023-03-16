Приложение не работало! Женщина возмущена, что не смогла проконтролировать свой голос на выборах

«Вопрос электронного голосования... Я проголосовала за день до выборов, в субботу», - говорит Маргит, которая отдала свой голос за кандидата в субботу незадолго до 17:00. Хотя система показало ей, что ее голос был засчитан, Маргит захотела проконтролировать в течение получаса свой отданный голос, однако «приложение для проверки электронного голоса (ЭГ)» не сработало.