«Я ни в коем случае не последователь теории заговоров, но общение и объяснения со стороны избирательных служб могли бы быть лучше», - говорит Маргит из Таллинна, которая пыталась проверить свой электронный голос с помощью мобильного приложения, но не смогла этого сделать.
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Приложение не работало! Женщина возмущена, что не смогла проконтролировать свой голос на выборах
Проблемы могли быть вызваны устаревшей операционной системой
Приложение не работало! Женщина возмущена, что не смогла проконтролировать свой голос на выборах
«Вопрос электронного голосования... Я проголосовала за день до выборов, в субботу», - говорит Маргит, которая отдала свой голос за кандидата в субботу незадолго до 17:00. Хотя система показало ей, что ее голос был засчитан, Маргит захотела проконтролировать в течение получаса свой отданный голос, однако «приложение для проверки электронного голоса (ЭГ)» не сработало.
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