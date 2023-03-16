СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ ⟩ Мужчина похитил женщину и продержал ее четыре года в трейлере

В Техасе вечером 8 марта 2023 года задержали 42-летнего Абрахама Браво Сегуру, которого подозревают в похищении женщины и удерживании ее в течение четырех лет, сообщает Fox News.

По предварительным данным, подозреваемый в течение четырех лет держал взаперти женщину, имя которой не разглашается. Мужчина оборудовал трейлер решетками от взлома на окнах и замками, из-за чего потерпевшая не могла выбраться.

Женщине удалось раздобыть телефон, пока похититель был на работе. Она сообщила о своем местонахождении полицейским. Они не сразу смогли ее освободить, так как на дверях были установлены прочные замки.

Друг подозреваемого сообщил полицейским, что Сегура не держал потерпевшую в заложниках, так как он часто видел их вместе и они приходили к нему в дом на вечеринки.