Чт, 16.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Очень смешно!» Гордон показал, как россияне покатались на верблюде

Limon.ee
«Очень смешно!» Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Кадр из видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором россияне на отдыхе решили оседлать верблюда.

«Очень смешно! Приключения россиян и верблюда», – написал он.

В ролике россиянка, сидящая верхом на верблюде, говорит, что одна не поедет. Позади нее на животное садится мужчина. Верблюд сбрасывает обоих «всадников».

Дмитрий Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и «Гитлером современности». 

Ключевые слова
Наверх