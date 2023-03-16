Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором россияне на отдыхе решили оседлать верблюда.
«Очень смешно!» Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
«Очень смешно!» Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
«Очень смешно! Приключения россиян и верблюда», – написал он.
В ролике россиянка, сидящая верхом на верблюде, говорит, что одна не поедет. Позади нее на животное садится мужчина. Верблюд сбрасывает обоих «всадников».
Дмитрий Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и «Гитлером современности».