Пять пар имен женщин-врагов: конфликты, доносы и драки обеспечены!

Анна и Екатерина – только в разных отделах!

Властные женщины, которые требуют подчинения. Даже если они кажутся вам мягкими, это не более, чем игра в поддавки. Они настолько похожи, что способны возненавидеть друг друга. Если хотите успеха, то ставьте дам руководить разными отделами, которые не буду пересекаться между собой. В противном случае, ежедневные скандалы и нервозная обстановка в коллективе вам обеспечены.

Анастасия и Елизавета – могут подраться!

Женщины любят перетягивать внимание на себя, что делает их знатными конкурентками. Анастасии считают Елизавет выскочками, а Елизаветы обвиняют Анастасий в высокомерии. В одном кабинете этих дам лучше не держать. Они могут не только ругаться, но даже подраться.

Жанна и Виталина – слишком разные

Огнеопасная смесь. Пылкая и деловитая Жанна на дух не переносит расслабленную Виталину. Они считает ее никчемной, беспомощной и бестолковой. И своего отношения не скрывает. Виталина обвиняет Жанну в отсутствии конструктивной критики и знатно выводит на эмоции.

Александра и Светлана – ненависть и доносы

Александры для достижения своих целей могут поступиться моральными принципами. Для них имеет значение только конечный результат, а не путь, по которому пришлось идти. Живут по принципу: «Победителей не судят». Светланы же напротив зациклена на соблюдении закона и моральных правил, поэтому ненавидят Александр всеми фибрами души. Александры же считают Светлан слабохарактерными. Победителем в этой войне, как правило, остается Александра. Она умело манипулирует общественным мнением, настраивая коллектив против, и грамотно доносит на коллегу начальству. В итоге правильная Светлана теряет работу.

Марина и Марьяна – раздражение и бойкот вместо работы