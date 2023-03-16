13 января Константин Хабенский отстранил Дмитрия Назарова от работы в МХТ. Приказ об увольнении актер подписал, находясь во Франции. Звезда сериала «Кухня» подробно рассказал о последнем разговоре с директором театра.
Ушел из МХТ, чтобы спасти 29 сотрудников. Назаров рассказал, как Хабенский поставил его перед выбором
Константин Хабенский выгнал из театра не только Дмитрия Назарова, но и его жену Ольгу Васильеву. Причина – их политический настрой. Звезда «Кухни» не сердится на руководителя МХТ, но и не понимает, как тот мог принять такое жесткое решение.
«По словам Константина Юрьевича, приходили какие-то люди. Я спросил, какие? Он не сказал. У нас всегда были нормальные отношения. Дружбы не было, но уважение имелось.
Ему намекнули, что с 29 сотрудников снимут бронь (временную отсрочку от призыва — прим. «СтарХита»). 29 человек – это много, это и молодые актеры, и осветители, и звукорежиссеры, без них театр захромает сильно. И вот от нас зависела судьба стольких человек, мы не хотели, чтобы они шли воевать и умирали», – поделился Назаров в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
65-летний актер не сомневается – Хабенский сопротивлялся, но кто-то поставил его перед выбором: либо он выгоняет артистов из театра, либо сам лишается работы.
«Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили. Наверное, на Хабенского давили, хотели устроить показательную порку. Любого всегда можно наказать, уволить. А сколько дерьма на Аллу Пугачеву вылилось? Казалось бы, Примадонна, неприкасаемая!» – заключил артист.