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Ушел из МХТ, чтобы спасти 29 сотрудников. Назаров рассказал, как Хабенский поставил его перед выбором

Limon.ee
Ушел из МХТ, чтобы спасти 29 сотрудников. Назаров рассказал, как Хабенский поставил его перед выбором
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Дмитрий Назаров.
Дмитрий Назаров. Фото: Vladimir Gerdo

13 января Константин Хабенский отстранил Дмитрия Назарова от работы в МХТ. Приказ об увольнении актер подписал, находясь во Франции. Звезда сериала «Кухня» подробно рассказал о последнем разговоре с директором театра.

Константин Хабенский выгнал из театра не только Дмитрия Назарова, но и его жену Ольгу Васильеву. Причина – их политический настрой. Звезда «Кухни» не сердится на руководителя МХТ, но и не понимает, как тот мог принять такое жесткое решение.

«По словам Константина Юрьевича, приходили какие-то люди. Я спросил, какие? Он не сказал. У нас всегда были нормальные отношения. Дружбы не было, но уважение имелось.

Ему намекнули, что с 29 сотрудников снимут бронь (временную отсрочку от призыва — прим. «СтарХита»). 29 человек – это много, это и молодые актеры, и осветители, и звукорежиссеры, без них театр захромает сильно. И вот от нас зависела судьба стольких человек, мы не хотели, чтобы они шли воевать и умирали», – поделился Назаров в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

65-летний актер не сомневается – Хабенский сопротивлялся, но кто-то поставил его перед выбором: либо он выгоняет артистов из театра, либо сам лишается работы.

«Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили. Наверное, на Хабенского давили, хотели устроить показательную порку. Любого всегда можно наказать, уволить. А сколько дерьма на Аллу Пугачеву вылилось? Казалось бы, Примадонна, неприкасаемая!» – заключил артист.

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