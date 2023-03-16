Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

Ребенок – это самое ценное, что есть у каждых родителей. Поэтому защита своего чада от всех опасностей становится главной задачей для его мамы и папы. Но часто мы не подозреваем, что опасность может быть даже от тех наших поступков, которые на первый взгляд кажутся невинными и даже позитивными. Так, многие даже не догадываются, можно ли отдавать старые детские вещи другим людям и не повлечет ли это за собой негативных последствий.

Народные верования наших предков дают ответ, куда девать старые детские вещи, как и кому их правильно отдать, чтобы избежать плохих последствий.

Что делать со старой детской одеждой

Старые вещи ребенка, которые он уже не носит, не стоит использовать как тряпки для уборки. Приметы говорят, что после этого ребенок может стать нервным и капризным. Лучше такую одежду передать семье, которая в ней нуждается, или же отдать в детский дом.

Но стоит быть уверенным, что та семья, которой вы передали одежду, действительно в ней нуждается и будет использовать по назначению. Ведь кое-кто может взять вещи просто из вежливости, а потом либо выбросить, либо «пустить» на тряпки. А это может наложить плохой отпечаток на энергетику ребенка, который раньше носил эти вещи.

Правила передачи детских вещей чужим людям