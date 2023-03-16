ВИДЕО ⟩ Лишилась уха и куска скальпа: Сандра, которую искусали собаки, рассказала о своей боли

Рассказывая свою историю журналистам, Сандра надеется заставить всех задуматься: все ли в порядке в Эстонии, когда речь идет об ответственности за наших питомцев?

В ноябре прошлого года Сандра находилась во дворе своего любимого семейного дома, когда на нее жестоко напали две собаки. Проблемы с этими же животными возникали в окрестностях и раньше, но не было никаких доказательств ущерба имуществу, причиненного их проступками, и юридически не было возможности что-либо сделать с животными, которые неоднократно досаждали семье.

Сандре удалось спастись лишь благодаря удачному стечению обстоятельств, но тот роковой день навсегда останется в памяти, напоминание о нем – глубокие шрамы на теле пострадавшей и та боль, которую она до сих пор испытывает.

В последнее время в Эстонии участились случаи нападения собак на людей, но история Сандры, пожалуй, одна из самых ужасных. Две собаки сильно поранили руки и ноги молодой женщины, а особенно жестоко они истерзали ее голову, в результате чего Сандра лишилась уха и большого куска скальпа.

На заживление травм могут уйти годы. Сейчас Сандра проходит специфическое лечение. В настоящее время ни один врач не может точно сказать, каковы шансы того, что молодая женщина сможет снова жить полноценной жизнью без боли.