«Трое детей! Как ей это удается?» Эстонская королева спорта похвасталась фигурой после недавних родов

Эстонская семиборка и популярный блогер Грете Гриффин наслаждается долгожданным отпуском. Грете находится на островах Теркс и Кайкос со своей семьей. Солнечный отдых был запланирован в связи с годовщиной свадьбы эстонки и американского футболиста Роберта Гриффина III, которую пара отметила несколько дней назад.

«Очень нужный отпуск. Несмотря на то, что Джиа была настоящим ангелом в течение первых семи недель своей жизни, чем сделала мой послеродовой период прекрасным временем!» – Грете похвалила младшую дочь.

К своему посту в социальных сетях, мать троих детей добавила фотографию, сделанную прямо с пляжа. Эти снимки изумили поклонников. «Трое детей! Как ей это удается?», – гадают они.

«Выглядите потрясающе. Трое детей, где!» – написала одна женщина. «Выглядишь потрясающе, даже не подумала бы, что ты родила ребенка семь недель назад», – похвалила другая.