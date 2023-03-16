Эстонская спортсменка Грете Гриффин, которая уже много лет живет в США, семь недель назад родила третью дочь. Теперь многодетная мать удивляет своих поклонников пляжными снимками. «Вы не похожи на человека, родившего дочь семь недель назад», – пишут ей они.
«Трое детей! Как ей это удается?» Эстонская королева спорта похвасталась фигурой после недавних родов
Эстонская семиборка и популярный блогер Грете Гриффин наслаждается долгожданным отпуском. Грете находится на островах Теркс и Кайкос со своей семьей. Солнечный отдых был запланирован в связи с годовщиной свадьбы эстонки и американского футболиста Роберта Гриффина III, которую пара отметила несколько дней назад.
«Очень нужный отпуск. Несмотря на то, что Джиа была настоящим ангелом в течение первых семи недель своей жизни, чем сделала мой послеродовой период прекрасным временем!» – Грете похвалила младшую дочь.
К своему посту в социальных сетях, мать троих детей добавила фотографию, сделанную прямо с пляжа. Эти снимки изумили поклонников. «Трое детей! Как ей это удается?», – гадают они.
«Выглядите потрясающе. Трое детей, где!» – написала одна женщина. «Выглядишь потрясающе, даже не подумала бы, что ты родила ребенка семь недель назад», – похвалила другая.
Грете встретила своего мужа в начале 2016 года. Они поженились через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года, а теперь и Джиа, родившаяся в январе 2023 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.