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Эстонская певица Ингер поделилась болью от потери: «Мне всегда будет его не хватать!»

Limon.ee
Эстонская певица Ингер поделилась болью от потери: «Мне всегда будет его не хватать!»
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Фото: Remo Tõnismäe

Финалистка Eesti Laul Ингер сообщила в социальных сетях, что ее дедушка скончался. «Дедушка Айн был человеком с большим сердцем», – с нежностью написала о родном человеке Ингер.

«Спасибо тебе, дорогой дедушка! Спасибо, что верил в меня, – эмоционально написала Ингер в посте на Facebook. – Дедушка Айн был человеком с большим сердцем, и мне всегда будет его не хватать! Покойся с миром!»

К посту Ингер добавила три фотографии себя и дедушки.

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