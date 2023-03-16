Финалистка Eesti Laul Ингер сообщила в социальных сетях, что ее дедушка скончался. «Дедушка Айн был человеком с большим сердцем», – с нежностью написала о родном человеке Ингер.
Эстонская певица Ингер поделилась болью от потери: «Мне всегда будет его не хватать!»
Эстонская певица Ингер поделилась болью от потери: «Мне всегда будет его не хватать!»
«Спасибо тебе, дорогой дедушка! Спасибо, что верил в меня, – эмоционально написала Ингер в посте на Facebook. – Дедушка Айн был человеком с большим сердцем, и мне всегда будет его не хватать! Покойся с миром!»
К посту Ингер добавила три фотографии себя и дедушки.