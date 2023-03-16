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«Он ушел...»: в семье Лизы Арзамасовой произошла трагедия

Limon.ee
«Он ушел...»: в семье Лизы Арзамасовой произошла трагедия
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Лиза Арзамасова.
Лиза Арзамасова. Фото: Lystseva Marina

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Лизы Арзамасовой появилось сообщение о семейной трагедии.

Лиза Арзамасова рассказала, что у нее умер дедушка.

«Не стало моего деда. Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91. Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят», — поделилась утратой актриса

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