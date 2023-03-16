Среди последних публикаций личного микроблога артистки Лизы Арзамасовой появилось сообщение о семейной трагедии.
«Он ушел...»: в семье Лизы Арзамасовой произошла трагедия
«Он ушел...»: в семье Лизы Арзамасовой произошла трагедия
Лиза Арзамасова рассказала, что у нее умер дедушка.
«Не стало моего деда. Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91. Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят», — поделилась утратой актриса
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