«Он ушел...»: в семье Лизы Арзамасовой произошла трагедия

«Не стало моего деда. Он ушел за два месяца до своего дня рождения. В мае ему исполнилось бы 91. Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят», — поделилась утратой актриса