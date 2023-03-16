Космос подсказывает: три знака Зодиака, которых ждут перемены 16 марта

Стрельцы

Чувствуете, что меньше контролируете события, происходящие дома? Это может быть связано с сочетанием энергий, которое побуждает вас быть скорее восприимчивыми к жизни, чем активными. Смена точки зрения и взятие под контроль ситуации, которая больше всего нуждается в решении, позволит вам почувствовать себя более сильными и легко найти наилучшие решения.

Козероги

Даже если вам нужно принять решение, вы можете быть склонны отступить и отстраниться от мира, чтобы у вас было время подумать. Единственная проблема в том, что ваши размышления будут скорее субъективными, чем объективными. Привлечение близкого друга или доверенного лица к вашим размышлениям может помочь вам внести ясность и привести вас к выводам, с которыми вам будет гораздо легче работать.

Рыбы