Муж бросил больной, Павел подставил, из-за чего умер их ребенок: что не предсказала себе Тамара Глоба

Тамара Ерзова появилась на свет в Ленинграде в многодетной семье геолога. С ранних лет девочка тянулась к творчеству, занималась вокалом, а в 15 даже выиграла городской конкурс исполнителей. Кроме того, на чердаке Тамара обнаружила книгу по хиромантии и начала практиковать гадания по ладони на близких.

После школы девушка поступила в электротехнический институт, однако, окончив третий курс, отчислилась, решив начать работать. Тамара устроилась на «Леннаучфильм», где озвучивала кино, ну а всерьез увлеклась астрологией, когда встретила Павла Глобу. Писатель стал вторым супругом нашей героини, но не последним… Какие же несчастья перенесла Тамара Глоба до и после свадьбы с ведущим? 16 марта Тамаре Михайловне исполняется 66, и «Стархит» рассказывает, как звезды повлияли на ее судьбу.

Первая любовь

В юности Тамара влюбилась в одноклассника Сергея, и первые горячие чувства вылились в брак. Вместе супруги провели несколько лет и успели стать родителями дочки Анны, однако это не спасло союз от распада. Одним из ключевых моментов для отдаления был тот факт, что мужчина не поддержал избранницу в самый трудный момент, когда в 23 года у нее обнаружили рак.