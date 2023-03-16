Наблюдение за положением небесных тел Тамара Глоба считала наукой, в отличие от эзотерики. Астролог делала прогнозы о войне в Чечне, московских пожарах, чемпионате мира по футболу 2018-го. Себе женщина напророчила встречу с третьим мужем, но принесло ли это ей счастье?
Муж бросил больной, Павел подставил, из-за чего умер их ребенок: что не предсказала себе Тамара Глоба
Тамара Ерзова появилась на свет в Ленинграде в многодетной семье геолога. С ранних лет девочка тянулась к творчеству, занималась вокалом, а в 15 даже выиграла городской конкурс исполнителей. Кроме того, на чердаке Тамара обнаружила книгу по хиромантии и начала практиковать гадания по ладони на близких.
После школы девушка поступила в электротехнический институт, однако, окончив третий курс, отчислилась, решив начать работать. Тамара устроилась на «Леннаучфильм», где озвучивала кино, ну а всерьез увлеклась астрологией, когда встретила Павла Глобу. Писатель стал вторым супругом нашей героини, но не последним… Какие же несчастья перенесла Тамара Глоба до и после свадьбы с ведущим? 16 марта Тамаре Михайловне исполняется 66, и «Стархит» рассказывает, как звезды повлияли на ее судьбу.
Первая любовь
В юности Тамара влюбилась в одноклассника Сергея, и первые горячие чувства вылились в брак. Вместе супруги провели несколько лет и успели стать родителями дочки Анны, однако это не спасло союз от распада. Одним из ключевых моментов для отдаления был тот факт, что мужчина не поддержал избранницу в самый трудный момент, когда в 23 года у нее обнаружили рак.
«Мне сказали, что у меня опухоль и хотели меня облучать. Но поскольку я лежала в раковом корпусе, а я провела там очень много времени, то видела, как облученные умирают через четыре месяца, через полгода, понимаете? Молодые ребята. И я себе сказала: „Нет, я не буду облучаться, я выживу, я сделаю операцию, я буду жить, рожать детей, и у меня все будет хорошо“. И вот на этой уверенности я пережила этот период, хотя после операции год практически я не могла поднять голову от подушки», - рассказывает астролог.
Сергей редко навещал Тамару в клинике, так как ему было там скучно. «Я, честно говоря, даже не задумывалась о том, что он должен быть рядом. Мне стали об этом говорить женщины, которые со мной лежали. Я оправдывала его. Мне было его жалко, что он будет здесь, среди больных», - вспоминает Тамара.
Дочь телезвезды стала юристом
Еще одной проблемой стала бытовая неустроенность пары: двум молодым специалистам буквально было нечего есть. Свекровь оказалась настроена против Тамары, а потому намеренно отказалась помогать супругам, чтобы продемонстрировать им несостоятельность брака.
«Она никогда не давала нам денег. У меня пропало молоко, потому что был очень нервный период. Я жила в чужом доме, я не знала, как обращаться с ребенком, я чувствовала себя плохо, у меня не хватало сил. Серега дочь любил, но он не особо старался ухаживать за ней, и эта ситуация продолжалась всю жизнь», - откровенничала Тамара Михайловна в программе «Жена. История любви» на телеканале «ТВ Центр».
Все закончилось, когда Сергей поднял тему важности свободы, намекая на усталость от брачных уз. Тамара не стала противиться, ведь осознавала, что вместе супруги несчастливы.
Павел Глоба
За два дня до встречи со знаменитым астрологом Тамара почувствовала, что скоро ее жизнь кардинально изменится. И действительно - на съемках картины «Маски сна» женщина впечатлилась Павлом Глобой. «Он был очень яркий, красивый, но эти пронзительные глаза и черные волосы меня напугали. Было в нем что-то гипнотическое и в то же время навязчивое. После этой встречи целый год я не хотела с ним общаться, он меня пугал», - вспоминает Глоба.
Женщина чувствовала, что и этот союз продлится недолго, но все равно сблизилась с Павлом и вышла за него замуж. Вместе влюбленные составляли прогнозы, писали книги, организовали Высшую школу астрологии, что впоследствии позволило Тамаре открыть собственный центр и канал на YouTube, которому охотно доверяли жители страны.
Однако у популярности имелась и обратная сторона: Павел был слишком поглощен работой, в то время как Тамаре хотелось еще и иметь домашний очаг. Она не сомневалась, что все изменится с рождением ребенка, однако первая беременность обернулась трагедией. Дело в том, что Павла Глобу обвинили в пропуске оплаченного мероприятия, и он скрылся в другом городе. В итоге отвечать перед высокопоставленными чиновниками пришлось Тамаре Глобе, находившейся на позднем сроке.
«Допрос был жесткий по этому поводу. Рожала я двое с половиной суток, и ребенок появился на свет преждевременно - через 10 дней после того события. А еще через 10 дней малыш умер. Конечно, я была в отчаянии. Стресс был очень серьезный. Безусловно, были и претензии, и скандал, и выяснения отношений - все. Но я была в таком состоянии, что поддержка Паши была чем-то необходимым», - признавалась астролог в программе «Наедине со всеми».
Несмотря на трагедию, Тамара дала мужу второй шанс и подарила ему сына Богдана. По слухам, брак закончился из-за взаимных претензий или же измены Павла. Кроме того, отцом телеведущий оказался никудышным - редко общался с наследником и постоянно пропускал важные для него даты и события. «С папой у меня связано несколько неприятных эпизодов, - не скрывал сын знаменитых астрологов. - Когда я попал в аварию, нужна была помощь. Мама обратилась тогда к папе, и он проигнорировал. Не знаю, сделал бы я так же, но думаю, что нет».
Карьера и чувства
Долгие месяцы Тамара Глоба видела во сне свою судьбу, - похожего на Аполлона мужчину с длинными вьющимися волосами, но при встрече не узнала суженого из-за короткой стрижки. Красавцем из грез оказался пловец Вениамин Таянович, и хотя астролога смущала разница в возрасте в 10 лет, она не сумела отказаться от ухаживаний молодого спортсмена.
Вениамин оказался идеальным спутником жизни, ведь уделял внимание не только самой Тамаре, но и ее детям. Четыре раза пловец делал предложение, но Глоба твердо решила больше не связывать себя узами брака и не ущемлять свободу партнера.
«Он возил моих детей в школу, он их понимал, учил многим вещам. Они его любили, считали своим отцом. Брак с Веней, наверное, для меня был самым лучшим, потому что мы не жили никогда отдельно, никогда за пазухой не держали хитрость, всегда были вместе, заботились о детях», - заключила Глоба.
Почему же идеальный союз распался через семь лет? По одной версии, астролог решила посвятить себя наследникам и карьере, по другой - Таянович отказал ей в желании завести общего ребенка, после чего отношения пошли на спад.
«В первый раз, когда я забеременела, Веня сказал, что слишком рано. Это была обида. Во второй раз все закончилось плачевно, а в третий уже была обида Вени, так как я ему ничего не сообщила и сама приняла решение… Все закончилось, наверное, потому, что терпение к некоторым вещам иссякает. В нем словно жило двое. Вениамин очень хороший человек, но… у него была травма головы очень серьезная, и периодически возникали ситуации, о которых, вероятно, даже не стоит говорить. Я бы жила с ним всю жизнь, если бы не это обстоятельство», - пыталась объяснить Тамара Михайловна.
Больше Глоба не влюблялась, зато получила возможность реализоваться в карьере: она подменяла Василису Володину в «Давай поженимся!», вела лекции в Великобритании, выпускала книги, давала консультации и поражала поклонников точными прогнозами. «Я предсказала не только пожары в России, но пожар на орбитальной станции «Мир». А про март 2022-го я говорила, что это период переговоров и урегулирования. Предсказания на этот год прозвучали в нескольких программах в прошлом. Мне часто пишут «скажите вкратце, что будет», но я не могу всем отвечать», - говорит астролог в беседе с Надеждой Стрелец.
Также Тамара Михайловна предсказала коронавирус, ну а 2023 год назвала самым сложным с точки зрения геополитических событий.
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