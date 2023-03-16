Национальный костюм «Воин света» представительницы Украины Виктории Апанасенко на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» признан лучшим по итогам онлайн-голосования среди 86 костюмов участниц из других стран. Об этом сообщается в официальном мобильном приложении конкурса, пишет gordonua.com.
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»
Подчеркивается, что это первая победа Украины в конкурсе национальных костюмов. Скриншот публикации Апанасенко 15 марта разместила на своей странице в Instagram.
Костюм создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом «несет свет». Дизайнер использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой. Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.
После победы в конкурсе Апанасенко продала на аукционе в США крылья от костюма за $10,1 тыс. Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников.
Апанасенко посвятила победу «каждому украинцу и каждому воину света, который воюет за будущее Украины».
«Создавая этот костюм, мы хотели воплотить идею о том, что война не может сломить нашу силу и обесцветить наши сердца. Украина возродится, как феникс, и засияет яркими красками! Этот костюм также символизирует каждую женщину, которая борется за свои права, свободу и свое будущее! Каждый из нас – воин света», – написала она.