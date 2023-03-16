Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»

Подчеркивается, что это первая победа Украины в конкурсе национальных костюмов. Скриншот публикации Апанасенко 15 марта разместила на своей странице в Instagram.

Костюм создала украинский дизайнер Леся Патока. Он символизирует борьбу украинцев с тьмой и при этом «несет свет». Дизайнер использовала в наряде пять материалов и элементов, которые создали микс современной моды с украинской этникой. Костюм дополняет головной убор, украшенный колосками. Для создания наряда понадобилось четыре месяца. Мастера работали под звуки воздушной тревоги и во время отключений света.

После победы в конкурсе Апанасенко продала на аукционе в США крылья от костюма за $10,1 тыс. Вырученные от продажи деньги модель передала на протезы для украинских защитников.

Апанасенко посвятила победу «каждому украинцу и каждому воину света, который воюет за будущее Украины».