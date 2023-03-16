Сальма Хайек устроила стриптиз, показав, что не носит нижнего белья
Сальма Хайек устроила стриптиз, показав, что не носит нижнего белья
Дерзкая провокация от голливудской звезды Сальмы Хайек облетела Сеть.
56-летняя актриса показала забавное видео, снятое после церемонии вручения премии Оскар. Как видно, Сальма решила слегка расслабиться. Артистка предстала на кухне за столом, уставленным посудой и бутылками, намекая, что теперь ей придется изрядно поголодать, чтобы влезть в свое обтягивающее платье.
Повернувшись к зрителю спиной, звезда устроила настоящий стриптиз, медленно расстегнув молнию на дизайнерском наряде.
Восхищенные поклонники Хайек увидели, что ради пикантного образа она отказалась от бюстгальтера. «Это то, за что мы ее любим», – отреагировали подписчики Сальмы. Внешность знаменитости удостоилась самых высоких оценок поклонников, отметивших, что даже ее спина идеальна.
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