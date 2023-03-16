Сальма Хайек устроила стриптиз, показав, что не носит нижнего белья

56-летняя актриса показала забавное видео, снятое после церемонии вручения премии Оскар. Как видно, Сальма решила слегка расслабиться. Артистка предстала на кухне за столом, уставленным посудой и бутылками, намекая, что теперь ей придется изрядно поголодать, чтобы влезть в свое обтягивающее платье.