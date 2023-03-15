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ФОТО ⟩ Очень круто! Смотри, как креативно мужчина из Тарту развлекает прохожих

Трийн Роос
Очень круто! Смотри, как креативно мужчина из Тарту развлекает прохожих
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Фото: Sille Annuk

В группе Facebook Märgatud Tartus поделились веселыми фотографиями большого снежного монстра, выглядывающего из сад и веселящего прохожих. «Есть же люди с хорошим воображением!», - говорится в комментариях.

«Городские животные», – пишет Мадис в тартуской группе в Facebook и делится милой фотографией большого животного, сделанного из снега и игриво выглядывающего из-за забора. «Фотографию я сделал вчера на улице Вяйке-Тяэ», - говорит Мадис.

Гигантское животное, сделанное из снега.
Гигантское животное, сделанное из снега. Фото: Erakogu

Ирина также разместила фотографию снеговика. Правда, фотографию она сделала в прошлом году, когда персонаж выглядел немного иначе. «Тогда у него еще были усы, – говорит она. – К сожалению, я не знаю людей, которые живут в этом доме, но я наслаждаюсь их творениями, когда иду на работу».

Снежное животное в прошлом году.
Снежное животное в прошлом году. Фото: Erakogu
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