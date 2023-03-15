ФОТО ⟩ Очень круто! Смотри, как креативно мужчина из Тарту развлекает прохожих

«Городские животные», – пишет Мадис в тартуской группе в Facebook и делится милой фотографией большого животного, сделанного из снега и игриво выглядывающего из-за забора. «Фотографию я сделал вчера на улице Вяйке-Тяэ», - говорит Мадис.

Ирина также разместила фотографию снеговика. Правда, фотографию она сделала в прошлом году, когда персонаж выглядел немного иначе. «Тогда у него еще были усы, – говорит она. – К сожалению, я не знаю людей, которые живут в этом доме, но я наслаждаюсь их творениями, когда иду на работу».