В Таллине со спектаклем выступит актер Анатолий Белый

«Я здесь» — это история человека. В этом спектакле смешного и грустного, трагического и комедийного столько же, сколько в нашем времени. Каждое стихотворение, звучащее в спектакле — это особое настроение, еще одна грань души человека: от шёпота ангелов, залечивающих раны до нечеловеческого крика в кромешной тьме человеческого горя.

Сочетание жанров, созданное актером Анатолием Белым и режиссером Егором Трухиным, объединяет в себе и прочтение стихов современных авторов, виртуозно вписанное в текст, и драматургию спектакля, и интеракцию с залом, и клоунаду с отсылками к легендарному Чарли Чаплину.

Но критики говорят, что сам спектакль о любви, о силе духа, о стремлении к свету и великой силе жизни, побеждающей в итоге любое зло.

Анатолий Белый — актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии «Чайка». Наиболее известен по ролям в фильмах «Мира», «Ярик», «Метро», в сериалах «Ева, рожай», «Колл-центр», «Братья Карамазовы» и многих других.