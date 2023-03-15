5 апреля на сцене Центра русской культуры состоится показ спектакля «Я здесь» — главную и единственную роль исполнит актер Анатолий Белый. Режиссер постановки Егор Трухин, сообщает портал balticevents.info.
В Таллине со спектаклем выступит актер Анатолий Белый
«Я здесь» — это история человека. В этом спектакле смешного и грустного, трагического и комедийного столько же, сколько в нашем времени. Каждое стихотворение, звучащее в спектакле — это особое настроение, еще одна грань души человека: от шёпота ангелов, залечивающих раны до нечеловеческого крика в кромешной тьме человеческого горя.
Сочетание жанров, созданное актером Анатолием Белым и режиссером Егором Трухиным, объединяет в себе и прочтение стихов современных авторов, виртуозно вписанное в текст, и драматургию спектакля, и интеракцию с залом, и клоунаду с отсылками к легендарному Чарли Чаплину.
Но критики говорят, что сам спектакль о любви, о силе духа, о стремлении к свету и великой силе жизни, побеждающей в итоге любое зло.
Анатолий Белый — актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии «Чайка». Наиболее известен по ролям в фильмах «Мира», «Ярик», «Метро», в сериалах «Ева, рожай», «Колл-центр», «Братья Карамазовы» и многих других.
Спектакль «Я здесь» пройдет в рамках концертного тура по Прибалтике.