Модель плюс-сайз Эшли Грэм поразила подписчиков полностью обнаженным фото

Вчера у Эшли как раз было настроение пооткровенничать: в Instagram она опубликовала подборку «жизненных» фото, а возглавил ее абсолютно «голый» снимок. Чтобы уж совсем не смущать пользователей Сети, девушка предусмотрительно прикрыла грудь руками, в которых держала сумочку, тоже оказавшуюся как раз в нужном месте.

Остальные фото в посте модели оказались хоть и не такими впечатляющими, но не менее занятными. На одном из них, например, Эшли делает педикюр, на другом – чаевничает с друзьями. Но особого внимания, конечно же, заслуживают кадры, на которых модель без всякого смущения, но с большим наслаждением перекусывает во время приготовлений к «Оскару». Одно из главных событий в киноиндустрии прошло в эти выгодные, и вот уж кто-кто, но Грэм на нем себе ни в чем не отказывала!