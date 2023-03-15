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Модель плюс-сайз Эшли Грэм поразила подписчиков полностью обнаженным фото

Limon.ee
Модель плюс-сайз Эшли Грэм поразила подписчиков полностью обнаженным фото
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Эшли Грэм.
Эшли Грэм. Фото: Danny Moloshok

Роскошная Эшли продолжает воодушевлять поклонников своей честностью. 35-летняя дива и мать троих детей нередко публикует довольно откровенный контент, но полностью обнаженные кадры все еще остаются диковинкой даже в ее личном блоге, пишет Супер.

Вчера у Эшли как раз было настроение пооткровенничать: в Instagram она опубликовала подборку «жизненных» фото, а возглавил ее абсолютно «голый» снимок. Чтобы уж совсем не смущать пользователей Сети, девушка предусмотрительно прикрыла грудь руками, в которых держала сумочку, тоже оказавшуюся как раз в нужном месте.

Остальные фото в посте модели оказались хоть и не такими впечатляющими, но не менее занятными. На одном из них, например, Эшли делает педикюр, на другом – чаевничает с друзьями. Но особого внимания, конечно же, заслуживают кадры, на которых модель без всякого смущения, но с большим наслаждением перекусывает во время приготовлений к «Оскару». Одно из главных событий в киноиндустрии прошло в эти выгодные, и вот уж кто-кто, но Грэм на нем себе ни в чем не отказывала!

Новый честный пост модели прямо-таки покорил пользователей Сети, которые наперебой начали делать ей комплименты и благодарить за то, насколько она «настоящая» и «свободная» женщина.

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