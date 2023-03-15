Приглядитесь к близким: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о жестоком предательстве

Представители огненного Знака в апреле 2023 года столкнутся с предательством близкого человека. Львы серьезно разочаруются в людях, ведь случится самое страшное, обман произойдет со стороны ближайшего родственника: родители или братья, сестры. Предательство будет связано с крупной суммой денег или недвижимостью.