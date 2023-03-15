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Приглядитесь к близким: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о жестоком предательстве

Limon.ee
Приглядитесь к близким: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о жестоком предательстве
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Фото: Shutterstock

Астролог Павел Глоба предупредил представителей двух знаков Зодиака о возможном предательстве в апреле 2023 года. Больно двум зодиакальным созвездиям сделают самые близкие люди, те, кого считают проверенными и надежными.

Лев

Представители огненного Знака в апреле 2023 года столкнутся с предательством близкого человека. Львы серьезно разочаруются в людях, ведь случится самое страшное, обман произойдет со стороны ближайшего родственника: родители или братья, сестры. Предательство будет связано с крупной суммой денег или недвижимостью.

Козерог

Представителям земного знака в апреле 2023 года придется несладко: во второй весенний месяц Козерогов предадут самым жесточайшим образом. Вскроется измена второй половинки.

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