Астролог Павел Глоба предупредил представителей двух знаков Зодиака о возможном предательстве в апреле 2023 года. Больно двум зодиакальным созвездиям сделают самые близкие люди, те, кого считают проверенными и надежными.
Приглядитесь к близким: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о жестоком предательстве
Приглядитесь к близким: Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о жестоком предательстве
Лев
Представители огненного Знака в апреле 2023 года столкнутся с предательством близкого человека. Львы серьезно разочаруются в людях, ведь случится самое страшное, обман произойдет со стороны ближайшего родственника: родители или братья, сестры. Предательство будет связано с крупной суммой денег или недвижимостью.
Козерог
Представителям земного знака в апреле 2023 года придется несладко: во второй весенний месяц Козерогов предадут самым жесточайшим образом. Вскроется измена второй половинки.
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