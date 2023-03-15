Группа Metallica купила завод по производству виниловых пластинок

Участники группы Metallica приобрели в США завод Furnace Record Pressing, на котором производят виниловые пластинки. Как отмечает Billboard, музыканты заверили, что на станках продолжат печатать альбомы в том числе других музыкантов.

«Мы очень счастливы, что наше партнерство с Furnace и его основателями выходит на новый уровень», – говорится в заявлении барабанщика Ларса Ульриха. Вокалист и ритм-гитарист коллектива Джеймс Хетфилд заявил, что эта сделка была «замечательной для Metallica и, что более важно, для наших поклонников».

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Музыканты объяснили, что это приобретение позволит ценителям винила получить «постоянный доступ к высококачественным пластинкам в будущем». По данным компании Luminate, на которые ссылается Billboard, в 2021 и 2022 годах Metallica входила в число самых продаваемых артистов на виниле в США. В 2021 году было продано 337 тыс. экземпляров альбомов группы, в 2022 году – 387 тыс., что обеспечило музыкантам шестое место в рейтинге. В 2022 году самым популярным релизом группы стал Master of Puppets, который был продан в количестве 91 тыс. экземпляров.

В марте стало известно, что впервые за 35 лет винил обогнал по продажам CD. В США за прошлый год было раскуплено 40 млн пластинок, что на 8 млн больше, чем компакт-дисков. Общий объем продаж музыки в 2022 году увеличится на 3% и составил почти $2,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2003 года.