Пасхальный кулич по этому рецепту получается невозможно вкусным. Воздушное тесто и идеальный рецепт поможет быстро подготовиться к Пасхе 2023, пишет Главред.
Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023
- Время приготовления:180 минут
- Время на подготовку:20 минут
- Порции 4-6 порций
Готовимся к светлому и любимому празднику Пасха 2023. Этот рецепт невероятного кулича получится у всех. Пасхальная выпечка не черствеет и получается намного вкуснее, чем в магазине.
Простой рецепт кулича, с которым не нужно стоять сутки у плиты. С таким тестом на пасхальный кулич возиться не прийдется.
Такую паску можно приготовить без хлопот и особых усилий.
Самый простой кулич на Пасху 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Молоко - 50 мл (теплое)
- Сахар - 3-4 столовых ложки
- Дрожжи - 1 пакетик (20 гр)
- Яйца - 5 шт
- Сливочное масло - 1 пачка
- Мука - 550 гр
- Цукаты или изюм - по вкусу
Яйца должны быть обязательно не холодными. Это важно при приготовлении теста на кулич.
Молоко должно быть теплым. В большую миску влить молоко, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут.
В миску или чашу для блендера разбить 5 яиц. Растопить сливочное масло, можно в микроволновке, и влить к яйцам.
Перемешать яйца с маслом, влить молоко с дрожжами, и добавить немного соли.
Муку на кулич к Пасхе просеять, и порциями всыпать.
Замесить тесто на кулич, оно должно быть эластичное, но к рукам не приставать.
Оставить тесто постоять на 2 часа, можно накрыть мокрым полотенцем.
Если выбрали для рецепта кулича изюм, его нужно хорошо промыть и залить кипятком на 10 минут.
Всыпать цукаты или изюм в тесто, перемешать.
В формочки для кулича влить тесто.
Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
Выпекать куличи на Пасху 2023 40 минут. Проверить готовность можно шпажкой.
Достаем куличи из духовки, даем им остыть и украшаем.
Самая простая и вкусная глазурь для кулича - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 1 шт
- Сахарная пудра - 200 гр
- Лимон - 1 шт
Яйцо обязательно должно быть холодным. Отделить белок от желтка, очень аккуратно.
Если в белке немного попадется желтка, глазурь для кулича не получится.
Белок сбить миксером или кухонным комбайном, всыпать порциями сахарную пудру.
В самом конце выдавить сок 1 дольки лимона и перемешать силиконовой лопаткой.
Смазываем обильно пасхальный кулич и украшаем.