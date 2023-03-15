Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023

Время приготовления:180 минут

Время на подготовку:20 минут

Порции 4-6 порций

Готовимся к светлому и любимому празднику Пасха 2023. Этот рецепт невероятного кулича получится у всех. Пасхальная выпечка не черствеет и получается намного вкуснее, чем в магазине.

Простой рецепт кулича, с которым не нужно стоять сутки у плиты. С таким тестом на пасхальный кулич возиться не прийдется.

Такую паску можно приготовить без хлопот и особых усилий.

Самый простой кулич на Пасху 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Молоко - 50 мл (теплое)

Сахар - 3-4 столовых ложки

Дрожжи - 1 пакетик (20 гр)

Яйца - 5 шт

Сливочное масло - 1 пачка

Мука - 550 гр

Цукаты или изюм - по вкусу

Яйца должны быть обязательно не холодными. Это важно при приготовлении теста на кулич.

Молоко должно быть теплым. В большую миску влить молоко, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут.

В миску или чашу для блендера разбить 5 яиц. Растопить сливочное масло, можно в микроволновке, и влить к яйцам.

Перемешать яйца с маслом, влить молоко с дрожжами, и добавить немного соли.

Муку на кулич к Пасхе просеять, и порциями всыпать.

Замесить тесто на кулич, оно должно быть эластичное, но к рукам не приставать.

Оставить тесто постоять на 2 часа, можно накрыть мокрым полотенцем.

Если выбрали для рецепта кулича изюм, его нужно хорошо промыть и залить кипятком на 10 минут.

Всыпать цукаты или изюм в тесто, перемешать.

В формочки для кулича влить тесто.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

Выпекать куличи на Пасху 2023 40 минут. Проверить готовность можно шпажкой.

Достаем куличи из духовки, даем им остыть и украшаем.

Пасхальный кулич. Иллюстративное фото. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Самая простая и вкусная глазурь для кулича - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 1 шт

Сахарная пудра - 200 гр

Лимон - 1 шт

Яйцо обязательно должно быть холодным. Отделить белок от желтка, очень аккуратно.

Если в белке немного попадется желтка, глазурь для кулича не получится.

Белок сбить миксером или кухонным комбайном, всыпать порциями сахарную пудру.

В самом конце выдавить сок 1 дольки лимона и перемешать силиконовой лопаткой.