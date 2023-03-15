Любимую Эстонию ни на что не променяют: почему украинские беженцы не торопятся в Финляндию?

Несмотря на этот добрый жест со стороны властей Финляндии, за последние два месяца к северным соседям из Эстонии отправились в общей сложности три семьи и одна кошка. Трое взрослых и шестеро детей, чей возраст превышает 10 лет.

Департамент социального страхования считает, что одной из причин отсутствия интереса может быть то, что Финляндия размещает военных беженцев в специальных центрах проживания.

«Там человек будет связан с центром размещения беженцев на 12 месяцев. Если сравнить с Эстонией, то здесь у нас такой подход, чтобы человек как можно скорее начал самостоятельную жизнь. В том числе после получения вида на жительство получал различного рода компенсации и льготы. Также в Эстонии делают всё для того, чтобы беженец как можно скорее нашел себе постоянное жилье вместо того, чтобы жить в государственном центре размещения беженцев», - сказала Лийс Палоотс, руководитель миграционной службы Департамента социального страхования.

Соглашение между двумя странами таково: тем, кто недавно прибыл в Эстонию и еще не ходатайствовал о международной защите, предлагается возможность уехать в Финляндию. Однако интерес со стороны беженцев практически отсутствует.

Чаще всего украинские беженцы приезжают и остаются в Эстонии, потому что здесь у них друзья, родственники, знакомые или даже работодатель, который их уже ждет.