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Выкиньте хлам из дома: Глоба предрекла одному знаку зодиака перемены в марте

Limon.ee
Выкиньте хлам из дома: Глоба предрекла одному знаку зодиака перемены в марте
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Гороскоп. Иллюстративное фото.
Гороскоп. Иллюстративное фото. Фото: LightField Studios/Shutterstock

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Львов в марте наступает непростой период — пора перезагрузиться.

По ее словам, представителям этого знака зодиака пора перестать конфликтовать со всеми подряд и взять себя в руки.

«Уберите весь ненужный хлам, чтобы с ним ушло все плохое из вашей жизни», – заявила она.

Глоба посоветовала также Львам серьезно подумать о будущем. Ведь сейчас – самое время.

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