Астролог Тамара Глоба заявила, что у Львов в марте наступает непростой период — пора перезагрузиться.
Выкиньте хлам из дома: Глоба предрекла одному знаку зодиака перемены в марте
Выкиньте хлам из дома: Глоба предрекла одному знаку зодиака перемены в марте
По ее словам, представителям этого знака зодиака пора перестать конфликтовать со всеми подряд и взять себя в руки.
«Уберите весь ненужный хлам, чтобы с ним ушло все плохое из вашей жизни», – заявила она.
Глоба посоветовала также Львам серьезно подумать о будущем. Ведь сейчас – самое время.
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