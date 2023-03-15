В пятницу, 11 марта, в клубе Old Irish, который находится в столичном районе Ласнамяэ, прошла яркая вечеринка под названием «Легенды русского рока».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из Ласнамяэ с любовью: смотрите, как отрывались жители столицы под легенды русского рока
Из Ласнамяэ с любовью: смотрите, как отрывались жители столицы под легенды русского рока
Жители Таллинна собрались, чтобы послушать хиты русской рок-эстрады в живом исполнении. Выступала в этот вечер местная группа «Пилигримы».
Смотрите, в какая душевная атмосфера была в этот вечер в клубе!