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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из Ласнамяэ с любовью: смотрите, как отрывались жители столицы под легенды русского рока

Limon.ee
Из Ласнамяэ с любовью: смотрите, как отрывались жители столицы под легенды русского рока
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В пятницу, 11 марта, в клубе Old Irish, который находится в столичном районе Ласнамяэ, прошла яркая вечеринка под названием «Легенды русского рока».

Жители Таллинна собрались, чтобы послушать хиты русской рок-эстрады в живом исполнении. Выступала в этот вечер местная группа «Пилигримы».

 Смотрите, в какая душевная атмосфера была в этот вечер в клубе! 

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