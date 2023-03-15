«ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ УБОРЩИЦУ УЖЕ ИЗБИЛИ!» ⟩ В вильяндиской игровой комнате день рождения ребенка принял неожиданный поворот

Инна , мать маленького мальчика, забронировала детскую комнату Arkaadia Präänikutemaa в Вильянди на вечер вторника, 14 марта, чтобы отпраздновать там день рождения своего сына. Игровая комната была забронирована с 17-20 часов, но после того, как день рождения закончился, между клиентом и сотрудником игровой комнаты произошел конфликт. Сегодня дело дошло до полиции, которая теперь занимается этим делом.

«По мнению уборщицы, игрушки на полках стояли «некрасиво», и они хотели наложить штраф в размере 70 евро», – делится своим опытом Инна в социальных сетях, добавляя, что половину из трех часов, проведенных в комнате, они убирали. Мать мальчика утверждает в своей истории в Instagram, что уборщица насильно заперла их в игровой комнате и не выпускала. «Нам пришлось забрать ключ со связки уборщицы, чтобы отправить расстроенных детей домой», – говорит Инна и отмечает, что ее маленький сын плакал.