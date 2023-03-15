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«ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ УБОРЩИЦУ УЖЕ ИЗБИЛИ!» ⟩ В вильяндиской игровой комнате день рождения ребенка принял неожиданный поворот

Добавлен комментарий полиции
Крислин Метсанурм
, репортер
В вильяндиской игровой комнате день рождения ребенка принял неожиданный поворот
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Kuvatõmmised Facebookist ja Instagramist

«Дверь была заперта! Нам пришлось забрать ключ со связки уборщицы, чтобы доставить расстроенных детей домой», – делится опытом Инна, мать маленького мальчика, организовавшая день рождения ребенка в игровой комнате Arkaadia Präänikutemaa в Вильянди, который, принял неожиданный поворот. «Клиенты угрожали уборщице и не заплатили за использованную услугу. У уборщицы телесные повреждения», – сказал руководитель игровой комнаты. Дальше этим делом займется полиция, пишет Elu24.

Инна, мать маленького мальчика, забронировала детскую комнату Arkaadia Präänikutemaa в Вильянди на вечер вторника, 14 марта, чтобы отпраздновать там день рождения своего сына. Игровая комната была забронирована с 17-20 часов, но после того, как день рождения закончился, между клиентом и сотрудником игровой комнаты произошел конфликт. Сегодня дело дошло до полиции, которая теперь занимается этим делом.

«По мнению уборщицы, игрушки на полках стояли «некрасиво», и они хотели наложить штраф в размере 70 евро», – делится своим опытом Инна в социальных сетях, добавляя, что половину из трех часов, проведенных в комнате, они убирали. Мать мальчика утверждает в своей истории в Instagram, что уборщица насильно заперла их в игровой комнате и не выпускала. «Нам пришлось забрать ключ со связки уборщицы, чтобы отправить расстроенных детей домой», – говорит Инна и отмечает, что ее маленький сын плакал.

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