Собираетесь всей семьей в Таллинн? В столице не счесть возможностей для активного семейного отдыха! Старый город в Таллинне – это словно сказочная страна: средневековые башни, улицы, крепостные стены – здесь дети почувствуют себя рыцарями и принцессами, подлинными искателями приключений, пишет Visitestonia.
ВЫХОДНОЙ В СТОЛИЦЕ ⟩ Знакомимся с Таллинном всей семьей!
Недаром согласно всемирному рейтингу туристического издания Wanderlust Таллинн вошел в тройку городов Европы, куда туристы хотят отправиться в путешествие больше всего. А в 2023 году Таллинн носит титул Зелёной столицы Европы.
Старый город
Конечно, свое путешествие в Таллинне нужно начать со Старого города. Прогуляйтесь по старинным улочкам, загляните на Ратушную площадь и смотровую площадку на Вышгороде. Если детей переполняет энергия, то в зимнее время можно заглянуть на каток, а летом – взобраться по винтовой средневековой лестнице на смотровую площадку церкви Олевисте. Живописные виды впечатляют путешественников любого возраста. Во второй половине дня можно отправиться в музей. В исторической части города Таллинна их находится немало.
Морской музей, в башне Толстой Маргариты, рассказывает об истории морской торговли, морского дела и судоходства в средние века и в эпоху парусных, паровых и моторных лодок. Здесь можно увидеть почти 70 моделей кораблей, из которых 17 были созданы специально для выставки. В экспозиции музея много цифровых и интерактивных решений, которые понравятся детям. Например, можно попробовать свои силы в управлении паромом.
В Музее природы находятся выставки, которые знакомят с геологической историей Эстонии продолжительностью более 2000 миллионов лет, таинственным миром местного моря и рек, а также богатством живых существ в лесах. Эстонский музей здоровья помогает лучше узнать свое тело и побуждает заботиться о своем здоровье. В музее расположены 15 увлекательных тематических комнат с интерактивными экспонатами. В почтенном средневековом здании Большой гильдии расположился Исторический музей. Также поклонники средневековья и военного дела могут посетить экспозицию в оборонительной башне Кик ин де Кёк. Кик ин де Кёк дает представление о том, как раньше велись военные действия. Экспозиция в бастионных ходах, построенных в XVII-XVIII веках, знакомит с историей оборонительных сооружений и важнейшими военными событиями.
Каламая, Пирита и другие районы
На самом деле за пределами Старого города путешествовать еще интереснее! В Каламая, в Лётной гавани (Lennusadam) расположен самый интересный Морской музей в Европе. Здесь можно отправиться в кругосветное путешествие на подводной лодке, сфотографироваться в форме моряков, изучить аквариум, попробовать покататься на симуляторе, запустить бумажные самолетики. В помещение музея затащили даже настоящую подводную лодку! Дети и взрослые могут её обследовать и внутри, и снаружи. Неподалеку расположен интерактивный центр "Завод изобретений PROTO". Только здесь, на бывшем секретном заводе по строительству подводных лодок, вас ждут прототипы невероятнейших изобретений, которые при помощи новейших технологий оживают прямо на глазах. Все поклонники 3D-технологий будут в восторге.
Второе интересное направление за пределами исторической части столицы – Хааберсти и Рокка-аль-Маре. Здесь расположен Таллиннский зоопарк с самой интересной в Северных странах коллекцией! Здесь живут огромные слоны и носороги, опасные хищники, обезьяны, белые медведи и многие другие экзотические виды животных. Посещение зоопарка можно совместить с прогулкой по Эстонскому Музею под открытым небом, который знакомит с сельской архитектурой и деревенской жизнью Эстонии.
Путешествие в сторону Пирита и Виймси, безусловно, стоит предпринять в солнечный день. На Пиритаском променаде вы сможете сделать памятные снимки на фоне панорамы Старого города. Проехав чуть дальше, вы сможете понежиться на пляже Пирита. На пляже имеются кабинки для переодевания, детские игровые площадки и площадки для игры в мяч. Загляните также в Маарьямяэский замок и Музей кино, они обогатят всю семью как новыми знаниями, так и игровыми впечатлениями. А тот, кто достиг определенного возраста и хочет победить свой страх высоты, может пройтись по краю площадки на Телебашне.
Водные развлечения и аквапарки ждут вас во всевозможных водных центрах от Старого города до Виймси. В Таллинне и его окрестностях найдут себе занятие и любители мотоспорта, фанаты лазерных сражений и другие энтузиасты быстрых видов спорта. Многие рестораны предлагают специальное детское меню, специальные детские стульчики или оснащены игровым уголком.
В Таллинне места для семейного отдыха гарантируют вашей семье безопасное и запоминающееся приключение!