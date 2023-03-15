ВЫХОДНОЙ В СТОЛИЦЕ ⟩ Знакомимся с Таллинном всей семьей!

Каламая, Пирита и другие районы

На самом деле за пределами Старого города путешествовать еще интереснее! В Каламая, в Лётной гавани (Lennusadam) расположен самый интересный Морской музей в Европе. Здесь можно отправиться в кругосветное путешествие на подводной лодке, сфотографироваться в форме моряков, изучить аквариум, попробовать покататься на симуляторе, запустить бумажные самолетики. В помещение музея затащили даже настоящую подводную лодку! Дети и взрослые могут её обследовать и внутри, и снаружи. Неподалеку расположен интерактивный центр "Завод изобретений PROTO". Только здесь, на бывшем секретном заводе по строительству подводных лодок, вас ждут прототипы невероятнейших изобретений, которые при помощи новейших технологий оживают прямо на глазах. Все поклонники 3D-технологий будут в восторге.

Второе интересное направление за пределами исторической части столицы – Хааберсти и Рокка-аль-Маре. Здесь расположен Таллиннский зоопарк с самой интересной в Северных странах коллекцией! Здесь живут огромные слоны и носороги, опасные хищники, обезьяны, белые медведи и многие другие экзотические виды животных. Посещение зоопарка можно совместить с прогулкой по Эстонскому Музею под открытым небом, который знакомит с сельской архитектурой и деревенской жизнью Эстонии.

Путешествие в сторону Пирита и Виймси, безусловно, стоит предпринять в солнечный день. На Пиритаском променаде вы сможете сделать памятные снимки на фоне панорамы Старого города. Проехав чуть дальше, вы сможете понежиться на пляже Пирита. На пляже имеются кабинки для переодевания, детские игровые площадки и площадки для игры в мяч. Загляните также в Маарьямяэский замок и Музей кино, они обогатят всю семью как новыми знаниями, так и игровыми впечатлениями. А тот, кто достиг определенного возраста и хочет победить свой страх высоты, может пройтись по краю площадки на Телебашне.

Водные развлечения и аквапарки ждут вас во всевозможных водных центрах от Старого города до Виймси. В Таллинне и его окрестностях найдут себе занятие и любители мотоспорта, фанаты лазерных сражений и другие энтузиасты быстрых видов спорта. Многие рестораны предлагают специальное детское меню, специальные детские стульчики или оснащены игровым уголком.