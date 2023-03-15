В продажу поступили мемуары 42-летней Пэрис Хилтон под названием «Пэрис: мемуары», и некоторые таблоиды уже опубликовали отрывки из книги. Хотя многое из мемуаров уже было раскрыто во время промотура, появились новые подробности. Собрали самые интересные фрагменты мемуаров, пишет Сплетник.
Домогательства учителя и Харви Вайнштейна, изнасилование, преследования папарацци: в продаже появились мемуары Пэрис Хилтон
О приставаниях учителя в 14 лет
В одном из отрывков Пэрис Хилтон рассказала о приставаниях учителя католической школы: на тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в ее классе были влюблены «в этого красавчика». Учитель, заметив интерес Пэрис к нему, ответил ей взаимностью.
«Он заставил меня почувствовать себя взрослой и значительной, – пишет Хилтон. – Он льстил мне, говоря, что все остальные девушки мне завидуют».
Позже учитель взял у нее номер телефона и звонил ей каждый вечер, рассказывая ей о том, какая она красивая, умная и особенная. При этом мужчина постоянно спрашивал ее, дома ли ее родители. А однажды, когда их не было дома, он приехал к ней домой. Пэрис села к нему в машину, где он начал целовать ее. Поцелуй, по словам Хилтон, уже перерастал в «нечто большее», но в этот момент неожиданно вернулись ее родители.
Учитель попытался уехать, а во время побега обвинил во всем Пэрис. «Он сказал: "Моя жизнь кончена. Что я делаю? Почему ты заставила меня это сделать?» – написала она.
После того как Пэрис вернулась домой, родители отправили ее к бабушке.
Хилтон добавила, что никому об этом не рассказывала, но все в школе каким-то образом узнали об их романе. При этом на репутации учителя это никак не отразилось. «Я не знаю, были ли какие-то последствия для учителя и были ли попытки помешать ему выбрать другую маленькую девочку, – пишет Хилтон. – Мои родители мне ничего об этом не рассказали, а я не спрашивала. Я думаю, что они не выдвигали никаких обвинений, потому что боялись огласки».
Она добавила, что долго пыталась заблокировать эти воспоминания. При этом ей было трудно смириться с «фактом, что ей нравилось что-то, что на самом деле было совершенно мерзким».
Об изнасиловании
Пэрис рассказала, как в 20 лет ее изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в торговом центре. По словам Пэрис, он предложил ей пойти к нему домой и выпить, после чего она потеряла сознание.
«Я почувствовала приступ паники и попыталась встать, но не могла. Когда я попытался закричать, в легких не было воздуха. Этот парень агрессивно зажал мне рот рукой. Он зажал мне рот и прошептал: "Это сон. Ты спишь». Пэрис добавила, что не рассказывала об этом случае матери и сестре.
О домогательствах Харви Вайнштейна
Хилтон также подверглась домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о чем ранее заявили многие известные актрисы. По словам Пэрис, Вайнштейн, будучи нетрезвым, грубо домогался ее и обещал ей успешную актерскую карьеру.
О реакции родителей на ее проблемы
Пэрис Хилтон призналась, что она рассказывала родителям о насилии в школе-интернате, с которым столкнулась в подростковом возрасте. Девушка просила свою мать забрать ее, однако та ей не поверила. Кэти Хилтон заявила, что «понимает, как ей тяжело», однако добавила, что ей нужно потерпеть, и отказалась забрать ее из школы. Слова матери, по словам Пэрис, привели ее в отчаяние.
О влиянии слитого секс-видео на ее жизнь и репутацию
Пэрис Хилтон рассказала, как слитое секс-видео, на съемке которого настаивал ее бойфренд, отразилось на ее семье. По ее словам, ее близкие «были подавлены», а она сама получила «клеймо шлюхи». После этого инцидента скандально известный основатель Playboy Хью Хефнер настойчиво предлагал ей сняться для обложки журнала, однако Пэрис отказывалась: ей казалось, что ее мать «с ума сойдет», если это случится, а у нее самой и так не самая лучшая репутация. Сама же Пэрис долгое время не могла справиться с отвращением к сексу.
О преследовании папарацци
Пэрис Хилтон вспомнила и другой случай: когда они с Бритни Спирс решили сбежать с одной из вечеринок в Беверли-Хиллз. Их умоляли остаться, и Пэрис не хотела быть невежливой, поэтому предложила подруге вылезти через окно. Это было непросто для Бритни Спирс, которая была в очень коротком платье. В итоге девушки (позже встретив также сбежавшую с вечеринки Линдси Лохан), попали в объективы фотографов. Пэрис отметила, что, хотя преследование было неприятным, она рада тому, что кто-то, вероятно, купил себе дом, продав эти фотографии.
Сейчас Пэрис Хилтон счастлива в браке с бизнесменом Картером Реумом, за которого она вышла замуж в 2021 году. Ранее они впервые стали родителями: сына Пэрис Хилтон Феникса родила суррогатная мать.