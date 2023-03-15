Ср, 15.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Домогательства учителя и Харви Вайнштейна, изнасилование, преследования папарацци: в продаже появились мемуары Пэрис Хилтон

Limon.ee
Домогательства учителя и Харви Вайнштейна, изнасилование, преследования папарацци: в продаже появились мемуары Пэрис Хилтон
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон. Фото: Kay Blake

В продажу поступили мемуары 42-летней Пэрис Хилтон под названием «Пэрис: мемуары», и некоторые таблоиды уже опубликовали отрывки из книги. Хотя многое из мемуаров уже было раскрыто во время промотура, появились новые подробности. Собрали самые интересные фрагменты мемуаров, пишет Сплетник.

Обложка мемуаров Пэрис Хилтон.
Обложка мемуаров Пэрис Хилтон. Фото: Postimees

О приставаниях учителя в 14 лет

В одном из отрывков Пэрис Хилтон рассказала о приставаниях учителя католической школы: на тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в ее классе были влюблены «в этого красавчика». Учитель, заметив интерес Пэрис к нему, ответил ей взаимностью.

«Он заставил меня почувствовать себя взрослой и значительной, – пишет Хилтон. – Он льстил мне, говоря, что все остальные девушки мне завидуют».

Позже учитель взял у нее номер телефона и звонил ей каждый вечер, рассказывая ей о том, какая она красивая, умная и особенная. При этом мужчина постоянно спрашивал ее, дома ли ее родители. А однажды, когда их не было дома, он приехал к ней домой. Пэрис села к нему в машину, где он начал целовать ее. Поцелуй, по словам Хилтон, уже перерастал в «нечто большее», но в этот момент неожиданно вернулись ее родители.

Учитель попытался уехать, а во время побега обвинил во всем Пэрис. «Он сказал: "Моя жизнь кончена. Что я делаю? Почему ты заставила меня это сделать?» – написала она.

После того как Пэрис вернулась домой, родители отправили ее к бабушке.

Хилтон добавила, что никому об этом не рассказывала, но все в школе каким-то образом узнали об их романе. При этом на репутации учителя это никак не отразилось. «Я не знаю, были ли какие-то последствия для учителя и были ли попытки помешать ему выбрать другую маленькую девочку, – пишет Хилтон. – Мои родители мне ничего об этом не рассказали, а я не спрашивала. Я думаю, что они не выдвигали никаких обвинений, потому что боялись огласки».

Она добавила, что долго пыталась заблокировать эти воспоминания. При этом ей было трудно смириться с «фактом, что ей нравилось что-то, что на самом деле было совершенно мерзким».

Об изнасиловании

Пэрис рассказала, как в 20 лет ее изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в торговом центре. По словам Пэрис, он предложил ей пойти к нему домой и выпить, после чего она потеряла сознание.

«Я почувствовала приступ паники и попыталась встать, но не могла. Когда я попытался закричать, в легких не было воздуха. Этот парень агрессивно зажал мне рот рукой. Он зажал мне рот и прошептал: "Это сон. Ты спишь». Пэрис добавила, что не рассказывала об этом случае матери и сестре.

О домогательствах Харви Вайнштейна

Хилтон также подверглась домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о чем ранее заявили многие известные актрисы. По словам Пэрис, Вайнштейн, будучи нетрезвым, грубо домогался ее и обещал ей успешную актерскую карьеру.

О реакции родителей на ее проблемы

Пэрис Хилтон призналась, что она рассказывала родителям о насилии в школе-интернате, с которым столкнулась в подростковом возрасте. Девушка просила свою мать забрать ее, однако та ей не поверила. Кэти Хилтон заявила, что «понимает, как ей тяжело», однако добавила, что ей нужно потерпеть, и отказалась забрать ее из школы. Слова матери, по словам Пэрис, привели ее в отчаяние.

О влиянии слитого секс-видео на ее жизнь и репутацию

Пэрис Хилтон рассказала, как слитое секс-видео, на съемке которого настаивал ее бойфренд, отразилось на ее семье. По ее словам, ее близкие «были подавлены», а она сама получила «клеймо шлюхи». После этого инцидента скандально известный основатель Playboy Хью Хефнер настойчиво предлагал ей сняться для обложки журнала, однако Пэрис отказывалась: ей казалось, что ее мать «с ума сойдет», если это случится, а у нее самой и так не самая лучшая репутация. Сама же Пэрис долгое время не могла справиться с отвращением к сексу.

О преследовании папарацци

Пэрис Хилтон вспомнила и другой случай: когда они с Бритни Спирс решили сбежать с одной из вечеринок в Беверли-Хиллз. Их умоляли остаться, и Пэрис не хотела быть невежливой, поэтому предложила подруге вылезти через окно. Это было непросто для Бритни Спирс, которая была в очень коротком платье. В итоге девушки (позже встретив также сбежавшую с вечеринки Линдси Лохан), попали в объективы фотографов. Пэрис отметила, что, хотя преследование было неприятным, она рада тому, что кто-то, вероятно, купил себе дом, продав эти фотографии.

Сейчас Пэрис Хилтон счастлива в браке с бизнесменом Картером Реумом, за которого она вышла замуж в 2021 году. Ранее они впервые стали родителями: сына Пэрис Хилтон Феникса родила суррогатная мать.

Ключевые слова
Наверх