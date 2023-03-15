Домогательства учителя и Харви Вайнштейна, изнасилование, преследования папарацци: в продаже появились мемуары Пэрис Хилтон

Обложка мемуаров Пэрис Хилтон. Фото: Postimees

О приставаниях учителя в 14 лет

В одном из отрывков Пэрис Хилтон рассказала о приставаниях учителя католической школы: на тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в ее классе были влюблены «в этого красавчика». Учитель, заметив интерес Пэрис к нему, ответил ей взаимностью.

«Он заставил меня почувствовать себя взрослой и значительной, – пишет Хилтон. – Он льстил мне, говоря, что все остальные девушки мне завидуют».

Позже учитель взял у нее номер телефона и звонил ей каждый вечер, рассказывая ей о том, какая она красивая, умная и особенная. При этом мужчина постоянно спрашивал ее, дома ли ее родители. А однажды, когда их не было дома, он приехал к ней домой. Пэрис села к нему в машину, где он начал целовать ее. Поцелуй, по словам Хилтон, уже перерастал в «нечто большее», но в этот момент неожиданно вернулись ее родители.

Учитель попытался уехать, а во время побега обвинил во всем Пэрис. «Он сказал: "Моя жизнь кончена. Что я делаю? Почему ты заставила меня это сделать?» – написала она.

После того как Пэрис вернулась домой, родители отправили ее к бабушке.